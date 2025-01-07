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ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині

ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині

Київ • УНН

 • 22243 перегляди

Українські військові атакували командний пункт 810-ї бригади морської піхоти рф у селі Біла на курщині. Це вже другий удар ЗСУ по командних пунктах рф у цьому регіоні з початку року.

Збройні Сили України 7 січня нанесли точний удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти російської федерації в районі села біла на Курщині. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН

Деталі

У Генштабі зазначили, що такі удари є важливою частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які активно діють на території росії.

ЗСУ продовжать застосовувати всі доступні засоби для знищення російських збройних формувань, що загрожують безпеці українців.

Нагадаємо

2 січня ЗСУ теж атакувало Курщину. Українські захисники нанесли удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті мар’їне. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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