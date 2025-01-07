ВСУ ударили по командному пункту россиян на Курщине

Вооруженные Силы Украины 7 января нанесли точный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты российской федерации в районе села Белая на Курщине. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Генштабе отметили, что такие удары являются важной частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые активно действуют на территории россии.

ВСУ продолжат применять все доступные средства для уничтожения российских вооруженных формирований, угрожающих безопасности украинцев.

Напомним

2 января ВСУ тоже атаковали курщину. Украинские защитники нанесли удар по командному пункту оккупационной армии рф в населенном пункте Марьино.