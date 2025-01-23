Сирський про операцію на Курщині: дала надію, що цей наступ не останній

Операція України в курській області рф дала надію, що цей наступ не останній. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю проєкту БАЗА на Радіо Байрактар, передає УНН.

"Рік був дуже напружений. Він пройшов в умовах постійних активних дій противника, він наступав, ми оборонялися. Але ми мали й приємні новини, коли ми провели успішний контрнаступ, наступальну операцію на курському напрямку, що значно мотивувало і особовий склад наших військовослужбовців...Й дало нам надію на те, що цей наступ буде не останній", - сказав Сирський.

Окрім того, за його словами, головний висновок курської операції - це, те, що треба готуватися не тільки до оборони, але й наступати.

Доповнення

На початку січня повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ почали наступ в окремих районах рф.

Російські окупанти намагаються проводити штурмові дії в курській області й витіснити українських військових з позицій, які вони займали раніше.

BBC повідомляло, що станом на середину січня 2025 року у Курській області росії загинули близько тисячі північнокорейських солдатів, які брали участь у війні проти України.

Збройні Сили України 7 січня нанесли точний удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти російської федерації в районі села біла на Курщині.