КНДР втратила у Курській області рф близько тисячі військових
Київ • УНН
У Курській області загинуло близько тисячі північнокорейських солдатів з 11-тисячного контингенту. Загальна кількість втрат КНДР, включаючи поранених та полонених, сягає 4 тисяч осіб.
Станом на середину січня 2025 року у Курській області росії загинули близько тисячі північнокорейських солдатів, які брали участь у війні проти України. Про це інформує BBC, передає УНН.
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Посилаючись на дані західних офіційних осіб, в BBC зазначили, що станом на середину січня загальна кількість поранених, вбитих, зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон, солдатів армії КНДР склала близько чотирьох тисяч, з них - близько тисячі загинули.
За словами кореспондента ВВС з питань безпеки Френка Гарднера, це дуже високий показник з огляду на те, що на допомогу росії в Курській області направили близько 11 тисяч військовослужбовців.
Наразі не відомо, де саме поранені північнокорейці проходять лікування, коли та в якому обсязі їх зможуть замінити.
Нагадаємо
За даними ISW, 12-тисячний контингент північнокорейських військ у курській області може бути повністю знищений до квітня 2025 року. Щоденні втрати становлять близько 92 військових з початку їх участі у бойових діях.