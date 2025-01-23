КНДР втратила у Курській області рф близько тисячі військових

Станом на середину січня 2025 року у Курській області росії загинули близько тисячі північнокорейських солдатів, які брали участь у війні проти України. Про це інформує BBC, передає УНН.

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Посилаючись на дані західних офіційних осіб, в BBC зазначили, що станом на середину січня загальна кількість поранених, вбитих, зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон, солдатів армії КНДР склала близько чотирьох тисяч, з них - близько тисячі загинули.

За словами кореспондента ВВС з питань безпеки Френка Гарднера, це дуже високий показник з огляду на те, що на допомогу росії в Курській області направили близько 11 тисяч військовослужбовців.

Наразі не відомо, де саме поранені північнокорейці проходять лікування, коли та в якому обсязі їх зможуть замінити.

Нагадаємо

За даними ISW, 12-тисячний контингент північнокорейських військ у курській області може бути повністю знищений до квітня 2025 року. Щоденні втрати становлять близько 92 військових з початку їх участі у бойових діях.