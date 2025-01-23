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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КНДР потеряла в Курской области рф около тысячи военных

КНДР потеряла в Курской области рф около тысячи военных

Киев  •  УНН

 • 7328 просмотра

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В Курской области погибло около тысячи северокорейских солдат из 11-тысячного контингента. Общее количество потерь КНДР, включая раненых и пленных, достигает 4 тысяч человек.

По состоянию на середину января 2025 года в Курской области россии погибли около тысячи северокорейских солдат, участвовавших в войне против Украины. Об этом информирует BBC, передает УНН.

Детали

Ссылаясь на данные западных официальных лиц, в BBC отметили, что по состоянию на середину января общее количество раненых, убитых, пропавших без вести и попавших в плен солдат армии КНДР составило около четырех тысяч, из них - около тысячи погибли.

По словам корреспондента ВВС по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера, это очень высокий показатель, учитывая то, что на помощь россии в Курской области направили около 11 тысяч военнослужащих.

Пока не известно, где именно раненые северокорейцы проходят лечение, когда и в каком объеме их смогут заменить. 

Напомним

По данным ISW, 12-тысячный контингент северокорейских войск в Курской области может быть полностью уничтожен к апрелю 2025 года. Ежедневные потери составляют около 92 военных с начала их участия в боевых действиях.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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