росіяни на Курщині намагаються витіснити Сили оборони з позицій
Київ • УНН
Російські війська щодня проводять штурмові дії, намагаючись витіснити ЗСУ з позицій у Курській області. 80-та бригада ЗСУ завдала противнику значних втрат - понад 5 тисяч убитих та поранених.
Російські окупанти намагаються проводити штурмові дії в курській області й витіснити українських військових з позицій, які вони займали раніше.
Про це повідомив старший офіцер відділення комунікацій 80 окремої десантно-штурмової галицької бригади ДШВ ЗСУ Петро Гайдащук в ефірі телемарафоні, передає УНН.
Практично щодня ми ведемо активні бойові дії. Противник намагається проводити штурмові дії, витіснити нас з позицій, які він займав раніше до початку проведення курської операції й під час проведення курської операції
Він зазначив, що в противника є велика перевага у живій силі, артилерії, бронетехніці.
Все це він використовує фактично щодня, щоб витіснити наші підрозділи з позицій. Проте все це безрезультативно, росіяни несуть досить таки великі втрати. Якщо брати період з початку курської операції, то 80-ій бригаді вдалося станом на кінець грудня 2024 року знищити вже понад 5 тис. осіб особового складу противника (вбиті та поранені - ред.)
Доповнення
Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що весь контингент північнокорейських військ чисельністю 12 000 осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року.
Сили спецоперацій України взяли в полон військового з КНДР, попри масований артобстріл з боку росіян. Це третя спроба захоплення північнокорейських військових, попередні дві завершились смертю полонених.