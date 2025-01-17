росіяни на Курщині намагаються витіснити Сили оборони з позицій

Російські окупанти намагаються проводити штурмові дії в курській області й витіснити українських військових з позицій, які вони займали раніше.

Про це повідомив старший офіцер відділення комунікацій 80 окремої десантно-штурмової галицької бригади ДШВ ЗСУ Петро Гайдащук в ефірі телемарафоні, передає УНН.

Практично щодня ми ведемо активні бойові дії. Противник намагається проводити штурмові дії, витіснити нас з позицій, які він займав раніше до початку проведення курської операції й під час проведення курської операції

Він зазначив, що в противника є велика перевага у живій силі, артилерії, бронетехніці.

Все це він використовує фактично щодня, щоб витіснити наші підрозділи з позицій. Проте все це безрезультативно, росіяни несуть досить таки великі втрати. Якщо брати період з початку курської операції, то 80-ій бригаді вдалося станом на кінець грудня 2024 року знищити вже понад 5 тис. осіб особового складу противника (вбиті та поранені - ред.)