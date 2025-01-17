россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций
Киев • УНН
Российские войска ежедневно проводят штурмовые действия, пытаясь вытеснить ВСУ с позиций в Курской области. 80-я бригада ВСУ нанесла противнику значительные потери - более 5 тысяч убитых и раненых.
Российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в курской области и вытеснить украинских военных с позиций, которые они занимали ранее.
Об этом сообщил старший офицер отделения коммуникаций 80 отдельной десантно-штурмовой галицкой бригады ДШВ ВСУ Петр Гайдащук в эфире телемарафона, передает УНН.
Практически ежедневно мы ведем активные боевые действия. Противник пытается проводить штурмовые действия, вытеснить нас с позиций, которые он занимал ранее до начала проведения курской операции и во время проведения курской операции
Он отметил, что у противника есть большое преимущество в живой силе, артиллерии, бронетехнике.
Все это он использует фактически ежедневно, чтобы вытеснить наши подразделения с позиций. Однако все это безрезультатно, россияне несут довольно таки большие потери. Если брать период с начала курской операции, то 80-й бригаде удалось по состоянию на конец декабря 2024 года уничтожить уже более 5 тыс. человек личного состава противника (убитые и раненые - ред.)
Дополнение
Американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что весь контингент северокорейских войск численностью 12 000 человек, который сейчас находится в Курской области, может быть убит или ранен в бою до середины апреля 2025 года.
Силы спецопераций Украины взяли в плен военного из КНДР, несмотря на массированный артобстрел со стороны россиян. Это третья попытка захвата северокорейских военных, предыдущие две завершились смертью пленных.