Над Курськом прогримів вибух - ЗМІ

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що над Курськом у рф прогримів вибух, передає УНН.

«Момент потужного вибуху над Курськом», - повідомляє місцевий Телеграм-канал.

Також повідомляється, що це один із наймасованіших нальотів за останній час.

Крім того, стверджується, що БПЛА летять у бік Курська.

Доповнення

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели 8-годинний бій із північнокорейськими військовими, які наступали на українські позиції в Курській області рф.

Сирський про операцію на Курщині: дала надію, що цей наступ не останній