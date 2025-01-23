Над Курськом прогримів вибух - ЗМІ
Київ • УНН
Місцеві Телеграм-канали повідомляють про сильний вибух у небі над Курськом. Зафіксовано один із наймасованіших нальотів БПЛА за останній час.
Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що над Курськом у рф прогримів вибух, передає УНН.
«Момент потужного вибуху над Курськом», - повідомляє місцевий Телеграм-канал.
Також повідомляється, що це один із наймасованіших нальотів за останній час.
Крім того, стверджується, що БПЛА летять у бік Курська.
Доповнення
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