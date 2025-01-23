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Над Курськом прогримів вибух - ЗМІ

Над Курськом прогримів вибух - ЗМІ

Київ • УНН

 • 34451 перегляди

Місцеві Телеграм-канали повідомляють про сильний вибух у небі над Курськом. Зафіксовано один із наймасованіших нальотів БПЛА за останній час.

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що над Курськом у рф прогримів вибух, передає УНН.

«Момент потужного вибуху над Курськом», - повідомляє місцевий Телеграм-канал.

Також повідомляється, що це один із наймасованіших нальотів за останній час.

Крім того, стверджується, що БПЛА летять у бік Курська.

Доповнення

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели 8-годинний бій із північнокорейськими військовими, які наступали на українські позиції в Курській області рф.

Сирський про операцію на Курщині: дала надію, що цей наступ не останній23.01.2025, 20:09 • 62307 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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