ССО провели 8-часовой бой с северными корейцами: показали кадры
Киев • УНН
Операторы 8-го полка ССО ВСУ провели 8-часовой бой с северокорейскими военными. Уничтожен 21 и ранены 40 вражеских бойцов, после чего группа успешно отошла на Humvee.
Силы специальных операций ВСУ провели 8-часовой бой с северокорейскими военными, которые наступали на украинские позиции в Курской области рф, сообщили в ССО ВСУ в соцсетях в среду, пишет УНН.
Детали
"Операторы Сил специальных операций уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции в Курской области рф. Наступление северных корейцев, воюющих на стороне россии, операторы 8-го полка ССО ВСУ вместе с дружественными пехотинцами сдерживали более восьми часов со стрелковым оружием и гранатометами. Также работали снайперы", - сообщили в ССО.
На девятом часу боя у группы CCO, как отмечается, осталась лишь треть боекомплекта, а остальное они потратили на уничтожение врагов.
"Операторы приняли решение на эксфильтрацию - тактика военных для быстрого вывода группы с поля боя в безопасное место. Бойцы слаженно вышли на двух Humvee. Работаем дальше", - отметили в ССО.
ССО отбили штурм северокорейских войск на курщине: детали операции13.01.2025, 11:48 • 28647 просмотров