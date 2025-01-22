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ССО провели 8-часовой бой с северными корейцами: показали кадры

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Операторы 8-го полка ССО ВСУ провели 8-часовой бой с северокорейскими военными. Уничтожен 21 и ранены 40 вражеских бойцов, после чего группа успешно отошла на Humvee.

Силы специальных операций ВСУ провели 8-часовой бой с северокорейскими военными, которые наступали на украинские позиции в Курской области рф, сообщили в ССО ВСУ в соцсетях в среду, пишет УНН.

Детали

"Операторы Сил специальных операций уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции в Курской области рф. Наступление северных корейцев, воюющих на стороне россии, операторы 8-го полка ССО ВСУ вместе с дружественными пехотинцами сдерживали более восьми часов со стрелковым оружием и гранатометами. Также работали снайперы", - сообщили в ССО.

На девятом часу боя у группы CCO, как отмечается, осталась лишь треть боекомплекта, а остальное они потратили на уничтожение врагов.

"Операторы приняли решение на эксфильтрацию - тактика военных для быстрого вывода группы с поля боя в безопасное место. Бойцы слаженно вышли на двух Humvee. Работаем дальше", - отметили в ССО.

ССО отбили штурм северокорейских войск на курщине: детали операции13.01.2025, 11:48 • 28647 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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