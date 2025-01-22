ССО провели 8-годинний бій з північними корейцями: показали кадри

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели 8-годинний бій з північнокорейськими військовими, які наступали на українські позиції у Курській області рф, повідомили у ССО ЗСУ у соцмережах у середу, пише УНН.

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"Оператори Сил спеціальних операцій знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області рф. Наступ північних корейців, які воюють на боці росії, оператори 8-го полку ССО ЗСУ разом з дружніми піхотинцями стримували понад вісім годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами. Також працювали снайпери", - повідомили у ССО.

На дев’ятій годині бою в групи CCO, як зазначається, залишилася лише третина боєкомплекту, а решту вони витратили на знищення ворогів.

"Оператори прийняли рішення на ексфільтрацію - тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце. Бійці злагоджено вийшли на двох Humvee. Працюємо далі", - зазначили у ССО.

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