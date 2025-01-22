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ССО провели 8-годинний бій з північними корейцями: показали кадри

ССО провели 8-годинний бій з північними корейцями: показали кадри

Київ • УНН

 • 34530 перегляди

Оператори 8-го полку ССО ЗСУ провели 8-годинний бій з північнокорейськими військовими. Знищено 21 та поранено 40 ворожих бійців, після чого група успішно відійшла на Humvee.

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели 8-годинний бій з північнокорейськими військовими, які наступали на українські позиції у Курській області рф, повідомили у ССО ЗСУ у соцмережах у середу, пише УНН.

Деталі

"Оператори Сил спеціальних операцій знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області рф. Наступ північних корейців, які воюють на боці росії, оператори 8-го полку ССО ЗСУ разом з дружніми піхотинцями стримували понад вісім годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами. Також працювали снайпери", - повідомили у ССО.

На дев’ятій годині бою в групи CCO, як зазначається, залишилася лише третина боєкомплекту, а решту вони витратили на знищення ворогів.

"Оператори прийняли рішення на ексфільтрацію - тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце. Бійці злагоджено вийшли на двох Humvee. Працюємо далі", - зазначили у ССО.

ССО відбили штурм північнокорейських військ на курщині: деталі операції13.01.2025, 11:48 • 29350 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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