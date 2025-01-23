рф під масованою атакою дронів: під ударом окупований Крим і не тільки

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Російські військові повідомили про знищення 49 українських безпілотників над кількома регіонами рф. Більшість БПЛА (37) було нібито збито над Курською областю.

У міноборони рф заявили про атаку 49 безпілотників, знищено нібито 37 з них над Курською областю, передає УНН.

"У період з 19:00 до 22:00 мск черговими засобами ППО знищено 49 українських безпілотних літальних апаратів: 37 БпЛА знищено над територією Курської області", - стверджується в повідомленні.

Також, у рф заявляють, що ще сім збиті над територією Брянської області, чотири - над окупованим Кримом і один - над територією Бєлгородської області.

ASTRA повідомляла, що на Курську область здійснено наліт безпілотників.

Доповнення

Раніше місцеві Телеграм-канали повідомляли, що над Курськом у рф прогримів вибух.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
krymКрим

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