В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно
Киев • УНН
В московской области произошла масштабная атака беспилотников. российские ПВО заявили о сбитии дронов в нескольких округах, из-за чего временно приостановили работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
В нескольких регионах рф продолжается масштабная атака ударных дронов. В частности, беспилотники атаковали несколько городских округов московской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра москвы Сергея Собянина.
Детали
Мэр столицы россии Сергей Собянин в ночь на 24 января заявил об атаке беспилотников на москву, три московских аэропорта приостанавливали работу.
Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на москву
Позже Собянин сообщил о якобы еще одном сбитом беспилотнике в Троицком административном округе москвы.
Кроме того, российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщили о приостановке работы московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
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