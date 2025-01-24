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В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

Киев  •  УНН

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В московской области произошла масштабная атака беспилотников. российские ПВО заявили о сбитии дронов в нескольких округах, из-за чего временно приостановили работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

В нескольких регионах рф продолжается масштабная атака ударных дронов. В частности, беспилотники атаковали несколько городских округов московской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра москвы Сергея Собянина.

Детали

Мэр столицы россии Сергей Собянин в ночь на 24 января заявил об атаке беспилотников на москву, три московских аэропорта приостанавливали работу.

Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на москву

- написал Собянин в Telegram.

Позже Собянин сообщил о якобы еще одном сбитом беспилотнике в Троицком административном округе москвы.

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Кроме того, российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщили о приостановке работы московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

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Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани23.01.25, 23:13 • 11241 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война

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