У москві призупинили роботу аеропорти через атаку дронів: що відомо
Київ • УНН
У московській області відбулася масштабна атака безпілотників. російські ППО заявили про збиття дронів у кількох округах, через що тимчасово призупинили роботу аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".
У кількох регіонах рф триває масштабна атака ударних дронів. Зокрема, безпілотники атакували кілька міських округів московської області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера москви Сергія Собяніна.
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Мер столиці росії Сергій Собянін у ніч на 24 січня заявив про атаку безпілотників на москву, три московські аеропорти призупиняли роботу.
Силами ППО Міноборони в міському округу Коломна і Раменському міському округу відбито атаку безпілотників, що летіли на москву
Пізніше Собянін повідомив про нібито ще один збитий безпілотник у Троїцькому адміністративному окрузі москви.
Крім того, російські пабліки і ЗМІ з посиланням на Росавіацію повідомили про призупинення роботи московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".
Масштабна атака дронів на рф: вибухи біля нафтопереробного заводу в Рязані23.01.25, 23:13 • 117850 переглядiв