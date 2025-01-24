У москві призупинили роботу аеропорти через атаку дронів: що відомо

У кількох регіонах рф триває масштабна атака ударних дронів. Зокрема, безпілотники атакували кілька міських округів московської області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера москви Сергія Собяніна.

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Мер столиці росії Сергій Собянін у ніч на 24 січня заявив про атаку безпілотників на москву, три московські аеропорти призупиняли роботу.

Силами ППО Міноборони в міському округу Коломна і Раменському міському округу відбито атаку безпілотників, що летіли на москву - написав Собянін в Telegram.

Пізніше Собянін повідомив про нібито ще один збитий безпілотник у Троїцькому адміністративному окрузі москви.

Крім того, російські пабліки і ЗМІ з посиланням на Росавіацію повідомили про призупинення роботи московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".

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