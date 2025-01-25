Беспилотник попал в химический завод корпорации «Ростех» в Подмосковье во время массированной атаки на рф
Киев • УНН
В ночь на 24 января в России зафиксирована атака 121 беспилотника на стратегические объекты. Среди пораженных целей - химический завод «Ростеха», нефтебаза и авиаремонтный завод.
В ночь на 24 января в России зафиксирована масштабная атака беспилотников. Одним из объектов, подвергшихся атаке стал химический завод, который входит в состав корпорации «Ростех» и занимается производством сигнальных и защитных средств для силовых структур РФ.
Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в ночь на 24 января в производственное здание краснозаводского химического завода в краснодаводске врезался беспилотник, но не взорвался. По информации из СМИ, пострадавших и разрушений нет.
Завод специализируется на производстве сигнальных, осветительных и защитных средств для министерства обороны рф, мвс и других силовых структур. Входит в состав Государственной корпорации «Ростех».
Еще одним объектом, который атаковали беспилотники, стала нефтебаза «Орелнефтепродукт» в городе Ливны орловской области. Как сообщают СМИ, в ночь 24 января беспилотник попал в защитную сетку нефтебазы. Пострадавших и разрушений также нет.
Этой ночью противник в очередной раз атаковал российские регионы. Над орловской областью силами ПВО Минобороны России сбито 2 вражеских БПЛА. Каких-либо повреждений и пострадавших нет, на местах событий работают оперативные службы
Дополнение
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 24 января было зафиксировано по меньшей мере 121 беспилотник, которые атаковали различные регионы страны. Силы ПВО частично отразили атаку, однако ряд объектов получил повреждения
В ночь на 24 января беспилотники атаковали 711 авиационный ремонтный завод в Борисоглебске Воронежской области. Обломки упали на территорию завода, повреждена крыша одного из цехов и котельная. Пострадавших нет. Также в жилых домах недалеко от завода выбиты окна.
711-й авиационный ремонтный завод является уникальным предприятием в России, которое осуществляет ремонт всей номенклатуры ракет, состоящих на вооружении фронтовой авиации РФ.
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