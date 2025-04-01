ростовська область рф під атакою дронів: у Таганрозі пролунали вибухи
Київ • УНН
ростовську область рф атакували безпілотники, у Таганрозі було чутно вибухи. У мережі з'явилися відео пожежі біля багатоповерхівки після атаки дронів.
На ростовську область російської федерації здійснено атаку безпілотниками. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення місцевих Telegram-каналів.
Деталі
Так, жителі міста таганрог розповідають про щонайменше чотири вибухи. та роботу ППО.
Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. Попередньо українські БПЛА також летять у бік волгограда
Тим часом у мережі з'явилися відео атак безпілотників по рстовській області. Зокрема, після атаки дронів у таганрозі виникла пожежа біля багатоповерхівки.
Нагадаємо
28 березня в російському міністерстві оборони заявили, що протягом ночі їх сили знищили 78 українських дронів, що намагались здійснити наліт на територію рф. Найбільша кількість безпілотників була збита в районах воронезької (32 дрони) та саратовської областей (19 дронів).
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