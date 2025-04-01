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ростовська область рф під атакою дронів: у Таганрозі пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 5742 перегляди

ростовську область рф атакували безпілотники, у Таганрозі було чутно вибухи. У мережі з'явилися відео пожежі біля багатоповерхівки після атаки дронів.

ростовська область рф під атакою дронів: у Таганрозі пролунали вибухи

На ростовську область російської федерації здійснено атаку безпілотниками. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення місцевих Telegram-каналів.

Деталі

Так, жителі міста таганрог розповідають про щонайменше чотири вибухи. та роботу ППО.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. Попередньо українські БПЛА також летять у бік волгограда

- йдеться в одному з повідомлень.

Тим часом у мережі з'явилися відео атак безпілотників по рстовській області. Зокрема, після атаки дронів у таганрозі виникла пожежа біля багатоповерхівки.

Нагадаємо

28 березня в російському міністерстві оборони заявили, що протягом ночі їх сили знищили 78 українських дронів, що намагались здійснити наліт на територію рф. Найбільша кількість безпілотників була збита в районах воронезької (32 дрони) та саратовської областей (19 дронів).

Окупанти атакують Сили оборони боєприпасами з небезпечними хімічними сполуками невстановленого типу - ЗСУ01.04.25, 23:00 • 11524 перегляди

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