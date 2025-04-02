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ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

Київ • УНН

 • 128181 перегляди

За словами аналітиків, росія вимагає повної капітуляції України, наполягаючи на зміні режиму та нейтралітеті, що суперечить мирним планам США.

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

Високопоставлені російські чиновники продовжують повторювати вимоги рф щодо усунення "корінних причин" війни в Україні як передумови для укладення мирної угоди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики зазначають, що ці вимоги прямо суперечать меті президента США Дональда Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні. Зокрема, у кремлі неодноразово називали цими першопричинами нібито порушення НАТО зобов’язань не розширюватися на схід і нібито порушення Україною прав російськомовних меншин в Україні.

Вимоги Кремля усунути ці так звані "першопричини" зводяться до вимоги повної капітуляції України з встановленням проросійського уряду в Україні та довгострокових зобов’язань щодо українського нейтралітету — ті самі вимоги, які путін висував ще до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року

- вважають в ISW.

Там також нагадують, що російський диктатор володимир путін нещодавно посилив спроби представити нинішню українську владу як нелегітимну та нездатну брати участь у переговорах щодо припинення війни, намагаючись підірвати роль України як законного учасника дискусій щодо розв’язання війни.

путін і російські дипломати висунули слабко завуальовані вимоги щодо зміни режиму в Україні шляхом створення зовнішніми сторонами "тимчасової міжнародної адміністрації" в Україні під егідою ООН. Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс 31 березня заявила, що Трамп не оцінив пропозицію росії

- зазначається у звіті.

Автори резюмують, що росія досі відмовлялася йти на будь-які поступки та відкидала 30-денне припинення вогню, запропоноване США та Україною.

Нагадаємо

Напередодні заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що росія не приймає пропозиції США щодо припинення вогню в Україні, вважаючи їх спробою нав'язати схему без урахування першопричин конфлікту. москва заявляє про серйозний, але негативний розгляд американських ідей.

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW02.04.25, 02:49 • 103844 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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