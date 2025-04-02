ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні
Київ • УНН
За словами аналітиків, росія вимагає повної капітуляції України, наполягаючи на зміні режиму та нейтралітеті, що суперечить мирним планам США.
Високопоставлені російські чиновники продовжують повторювати вимоги рф щодо усунення "корінних причин" війни в Україні як передумови для укладення мирної угоди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Аналітики зазначають, що ці вимоги прямо суперечать меті президента США Дональда Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні. Зокрема, у кремлі неодноразово називали цими першопричинами нібито порушення НАТО зобов’язань не розширюватися на схід і нібито порушення Україною прав російськомовних меншин в Україні.
Вимоги Кремля усунути ці так звані "першопричини" зводяться до вимоги повної капітуляції України з встановленням проросійського уряду в Україні та довгострокових зобов’язань щодо українського нейтралітету — ті самі вимоги, які путін висував ще до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
Там також нагадують, що російський диктатор володимир путін нещодавно посилив спроби представити нинішню українську владу як нелегітимну та нездатну брати участь у переговорах щодо припинення війни, намагаючись підірвати роль України як законного учасника дискусій щодо розв’язання війни.
путін і російські дипломати висунули слабко завуальовані вимоги щодо зміни режиму в Україні шляхом створення зовнішніми сторонами "тимчасової міжнародної адміністрації" в Україні під егідою ООН. Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс 31 березня заявила, що Трамп не оцінив пропозицію росії
Автори резюмують, що росія досі відмовлялася йти на будь-які поступки та відкидала 30-денне припинення вогню, запропоноване США та Україною.
Нагадаємо
Напередодні заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що росія не приймає пропозиції США щодо припинення вогню в Україні, вважаючи їх спробою нав'язати схему без урахування першопричин конфлікту. москва заявляє про серйозний, але негативний розгляд американських ідей.
росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW02.04.25, 02:49 • 103844 перегляди