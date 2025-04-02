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Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта - Минцифры

Киев • УНН

 • 213787 просмотра

Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта. Предприятия смогут получить статус по новым критериям.

Более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия до 31 марта - Минцифры

Статус критически важного предприятия до 31 марта подтвердили более 23 тыс. компаний. Предприятия и в дальнейшем смогут получить статус критического, что позволит забронировать своих работников, однако уже на основе новых критериев. Об этом говорится в ответе Министерства цифровой трансформации на запрос УНН

Детали

Как сообщили в Минцифры, более 23 тыс. компаний подтвердили статус критически важного предприятия за отведенный период, который предоставлял Кабмин. 

Бронирование с 1 апреля: что нужно знать предприятиям и военнообязанным31.03.25, 11:30 • 233269 просмотров

В министерстве отметили, что статус критически важного предоставляется бизнесу, который отвечает трем критериям. Два обязательных - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ. 

Третий критерий - на выбор: 

  • уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро за год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);
    • валютные поступления более 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов; 
      • стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов); 
        • весомое значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной общины;
          • уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;  
            • статус резидента Дія.City; 
              • поставщик электронных коммуникационных услуг: с использованием сетей мобильной связи (чистый доход более 200 млн грн/мес) или с использованием сетей фиксированной связи (чистый доход более 20 млн грн/мес). 

                Если бизнес соответствует всем трем требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги: 

                • определить профильный орган (для отрасли энергетики - Минэнерго, для сельского хозяйства - Минагро, для резидентов Дія.City - Минцифра и т.д.); 
                  • подготовить документы (финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности); 
                    • подать заявление в соответствующий орган;
                      • дождаться решения; 
                        • получить официальное подтверждение. 

                          Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации06.02.25, 17:28 • 141373 просмотра

                          В министерстве сообщили, что статус критически важного предприятия можно будет получить и после 1 апреля. 

                          После 31 марта закончилась лишь возможность пользоваться статусами критичности, которые были получены по прошлым критериям. Предприятия, не обновившие свой статус критичности, после 31 марта теряют свою предыдущую критичность. То есть не смогут на ее основании бронировать своих работников. Бронирование военнообязанных работников, которые получались на основании старой критичности, завершают свой срок действия в ночь на 1 апреля. Поэтому таким компаниям нужно повторно получить критичность уже на основе новых критериев, после чего возможность бронировать работников будет восстановлена

                          - отметили в министерстве. 

                          С 1 апреля все оформленные по старым правилам бронирования потеряют силу: Минэкономики разъяснило01.04.25, 14:16 • 17626 просмотров

                          Павел Башинский

                          Павел Башинский

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