Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Київ • УНН
Більше ніж 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня. Підприємства зможуть отримати статус за новими критеріями.
Статус критично важливого підприємства до 31 березня підтвердили понад 23 тис. компаній. Підприємства і надалі зможуть отримати статус критичного, що дасть можливість забронювати своїх працівників, проте вже на основі нових критеріїв. Про це йдеться у відповіді Міністерства цифрової трансформації на запит УНН.
Деталі
Як повідомили у Мінцифри, понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства за відведений період, який надавав Кабмін.
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В міністерстві наголосили, що статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.
Третій критерій - на вибір:
- сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ);
- валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів;
- стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);
- вагоме значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;
- рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств;
- статус резидента Дія.City;
- постачальник електронних комунікаційних послуг: з використанням мереж мобільного зв’язку (чистий дохід понад 200 млн грн/міс) або з використанням мереж фіксованого зв’язку (чистий дохід більш ніж 20 млн грн/міс).
Якщо бізнес відповідає всім трьом вимогам, для отримання статусу критично важливого йому потрібно виконати такі кроки:
- визначити профільний орган (для галузі енергетики - Міненерго, для сільського господарства - Мінагро, для резидентів Дія.City - Мінцифра тощо);
- підготувати документи (фінансові звіти, довідки про зарплати, відсутність податкової заборгованості);
- подати заяву до відповідного органу;
- дочекатися рішення;
- отримати офіційне підтвердження.
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В міністерстві повідомили, що статус критично важливого підприємства можна буде отримати і після 1 квітня.
Після 31 березня закінчилася лише можливість користуватися статусами критичності, що були отримані за минулими критеріями. Підприємства, що не оновили свій статус критичності, після 31 березня втрачають свою попередню критичність. Тобто не зможуть на її підставі бронювати своїх працівників. Бронювання військовозобов'язаних працівників, які отримувались на підставі старої критичності, завершують свій термін дії в ніч на 1 квітня. Тому таким компаніям потрібно повторно отримати критичність вже на основі нових критеріїв, після чого можливість бронювати працівників буде відновлено
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