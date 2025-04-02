Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Статус критично важливого підприємства до 31 березня підтвердили понад 23 тис. компаній. Підприємства і надалі зможуть отримати статус критичного, що дасть можливість забронювати своїх працівників, проте вже на основі нових критеріїв. Про це йдеться у відповіді Міністерства цифрової трансформації на запит УНН.

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Як повідомили у Мінцифри, понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства за відведений період, який надавав Кабмін.

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В міністерстві наголосили, що статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.

Третій критерій - на вибір:

Якщо бізнес відповідає всім трьом вимогам, для отримання статусу критично важливого йому потрібно виконати такі кроки:

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В міністерстві повідомили, що статус критично важливого підприємства можна буде отримати і після 1 квітня.

Після 31 березня закінчилася лише можливість користуватися статусами критичності, що були отримані за минулими критеріями. Підприємства, що не оновили свій статус критичності, після 31 березня втрачають свою попередню критичність. Тобто не зможуть на її підставі бронювати своїх працівників. Бронювання військовозобов'язаних працівників, які отримувались на підставі старої критичності, завершують свій термін дії в ніч на 1 квітня. Тому таким компаніям потрібно повторно отримати критичність вже на основі нових критеріїв, після чого можливість бронювати працівників буде відновлено