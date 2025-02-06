Бронювання в Україні: які підприємства є критично важливими та хто може отримати відстрочку від мобілізації

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету міністрів вдосконалити критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Сил оборони в особливий період, а також запровадити можливость бронювання працівників теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами. УНН розповідає, які критерії встановлення критично важливого підприємства, хто може отримати бронювання.

Вчора, 5 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №69/2025, за яким Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів вдосконалити критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Сил оборони в особливий період, стосовно:

підприємств, установ та організацій, уповноважених Міністерством оборони на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг;

підприємств, установ та організацій, які на підставі договорів, укладених із військовими частинами, інших військових формувань, вищими військовими навчальними закладами, здійснюють виробництво (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, перелік, кількість (обсяги) та вартість яких визначаються Міністерством оборони;

встановлення особливостей визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для суб'єктів господарювання – виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії рф проти України, зокрема щодо незастосування до таких суб'єктів критерію відсутності заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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Також указ передбачає доручення Кабміну в частині запровадження можливості бронювання на період дії воєнного стану військовозобов'язаних працівників теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами в обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких компаній.

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Окрім того, сьогодні, 6 лютого, у Верховні Раді було зареєстровано законопроєкт, за яким планується віднести до критично важливих підприємств мобільних операторів.

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Бронювання

Бронювання - це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам з метою забезпечення їх функціонування в особливий період.

В травні минулого року вступив у сили так званий "мобілізаційний закон", який визначає, хто має право на відстрочку, проте порядок та організацію бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних визначає Кабмін.

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Відповідно до постанови уряду №76, отримати право на бронювання можуть підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Критично важливе підприємство

Для отримання такого статусу, підприємство повинно відповідати наступним критеріям (достатньо 3 критерії):

загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство, установа, організація має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (з детальним переліком можна ознайомитися за посиланням);

підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (визначається органами місцевою владою);

відсутність заборгованості із сплати податків до державного і місцевих бюджетів;

підприємство, установа, організація є резидентом Дія Сіті;

середня заробітна плата має бути не менше 20 тис гривень за звітний період.

Які підприємства в Україні є критично важливими

До критично важливих підприємств, визначені урядом, належать:

спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, закордонні дипломатичні установи України, представництва міжнародних організацій згідно з переліком, затвердженим МЗС;

представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги згідно з переліком, затвердженим Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

дослідницька служба Верховної Ради, а також підприємства, що перебувають у сфері управління органів, які здійснюють управління державним майном;

релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими ДЕСС;

оператори протимінної діяльності.

Нещодавно уряд ухвалив рішення, який дозволив бронювати працівників, які ведуть аварійно-відновлювальні роботи газорозподільних систем у складі аварійних бригад та обслуговують безаварійну експлуатацію систем газопостачання, а також працівників компаній, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів.

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Критично важливі підприємства для Сил оборони

Міністерство оборони може окремо визначати критичність підприємства:

підприємства, які виконують державні контракти про закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладені з Міноборони;

залучені як співвиконавці та беруть участь у виконанні державних контрактів про закупівлю, постачання, ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, зброї і боєприпасів;

здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації операторів дронів, але необхідною умовою є не менше 100 підготовлених пілотів безпілотних авіаційних комплексів за останні 12 місяців;

здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з радіоелектронної боротьби;

здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців з домедичної допомоги;

благодійні організації, що здійснюють виробництво/закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, якщо їх обсяг за останні 12 місяців до дня подання звернення становить не менше 10 млн гривень допомоги на одного військовозобов’язаного, що пропонується до бронювання.

Хто ще може бути заброньований

Бронюванню підлягають всі військовозобов’язані:

які займають посади державної служби категорії “А”;

які займають посади штатних працівників патронатних служб державних органів;

які займають посади керівників обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій у разі їх утворення);

які займають посади державної служби категорії “Б”, але на яких тимчасово покладено виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії “А”;

які займають посади голів обласних, районних, районних рад, сільських, селищних, міських голів;

працівники критично важливих установ, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, перелік яких затверджується Мінмолодьспортом;

які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50 відсотків норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;

медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи;

які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Також бронюванню підлягають військовозобов’язані, які:

працюють або проходять службу на посадах державної служби категорій “Б”, “В”, - 50 відсотків кількості військовозобов’язаних цих категорій;

працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (50% від кількості військовозобов’язаних).

Військовозобов'язані на критично важливих для економіки підприємствах, установ та організацій бронюються на строк до 12 місяців.

Для працівників міжнародних організацій відстрочка діє не більше терміну договору (контракту) чи терміну, на який вони призначені.

Що буде після 28 лютого

В листопаді минулого року Кабмін оприлюднив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану.

Для всіх, хто вже отримав відстрочку від призову, вона залишається чинною до кінця строку, на який її надали. Але є обмеження: жодна відстрочка не діятиме довше 28 лютого 2025 року. Це стосується як відстрочок, виданих Міністерством економіки, так і тих, які були оформлені через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Нові правила бронювання від мобілізації: що змінилося і як довго діятиме відстрочка

В грудні Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників за оновленими критеріями.

З 22 січня і до 1 березня в Україні спрощується перебронювання військовозобов’язаних працівників через портал "Дія". Критичні підприємства можуть подавати заяви на бронювання без очікування 72 годин.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомляв, що актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.

Алгоритм на порталі "Дія" той самий:

зайдіть у кабінет громадянина та оберіть подати заяву;

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердьте, що зарплата працівника становить понад 20 тис. гривень;

перевірте заяву та підпишіть.

Відсьогодні критичні підприємства зможуть завчасно подовжити бронювання працівників