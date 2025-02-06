Мобільним операторам пропонують надати статус критичної інфраструктури: зареєстровано законопроєкт
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про надання операторам мобільного зв'язку статусу об'єктів критичної інфраструктури. Ініціатива спрямована на забезпечення стабільного зв'язку для населення та держорганів.
В Україні пропонують надати мобільним операторам статус об’єктів критичної інфраструктури. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт №12420, передає УНН.
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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що надання мобільним операторам статусу об’єктів критичної інфраструктури необхідне для забезпечення стабільного мобільного зв’язку для населення та державних органів.
Мобільних операторів пропонують визнати критичною інфраструктурою найвищої категорії (І), оскільки їхня робота впливає на інші важливі об’єкти, а перебої у зв’язку можуть спричинити кризову ситуацію на рівні держави.
Ця процедура, як вказано, не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.
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За словами нардепа-співавтора проєкту закону Олександра Федієнка, законопроєкт розгляне комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але коли саме не уточнив.
Він розповів, що до нього звертаються тисячі громадян через "деградацію сервісу цих операторів".
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"Перебуваючи у прифронтових територіях, також мушу визнати щодо деградації сервісу, не плутати з терміном погіршення", - вказав Федієнко.
Нагадаємо
За даними ЗМІ, попри мільярдні інвестиції в енергонезалежність, українські мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell не змогли повністю виконати вимогу Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо 10-годинної роботи базових станцій без електроенергії.