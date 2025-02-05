Зв’язок під час блекаутів: чому мобільні оператори не виконали вимоги НЦУ?

Попри мільярдні інвестиції в енергонезалежність, українські мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell не змогли повністю виконати вимогу Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо 10-годинної роботи базових станцій без електроенергії. Про це повідомляє Forbes Ukraine, пише УНН.

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"Акумулятори є на більшості наших базових станцій, але забезпечити їхню роботу на 10 годин неможливо", - каже топменеджер одного з українських мобільних операторів, який спілкувався анонімно з Forbes Ukraine через чутливість теми.

"Намагаємося досягти компромісу з державою щодо роботи в блекаутах", - додає співрозмовник з іншого оператора.

Як повідомляється, від початку повномасштабного вторгнення "Київстар" вклав в енергонезалежність понад 2,3 млрд грн, Vodafone Україна - 2 млрд грн, lifecell - 1,5 млрд грн, ідеться у відповідях прес-служб операторів.

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Дані за останні півроку, коли з'явилася вимога НЦУ, вони не уточнили.

Як відомо, Vodafone Україна забезпечив резервним живленням 65% базових станцій, які можуть працювати без електрики від 4 до 72 годин.

Київстар встановив понад 197 000 акумуляторів на січень 2025-го, проте не розкриває, скільки станцій обладнані генераторами.

"Від початку повномасштабної війни "Київстар" більш ніж утричі підвищив стійкість мережі", - додають у пресслужбі.

Lifecell забезпечив автономні джерела живлення для всієї мережі, втім вони працюють від 4 до 8 годин залежно від навантаження.

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З 1 лютого зв'язок операторів "Київстар", Vodafone і lifecell мав працювати 10 годин без світла. Однак, цю умову не було виконано.

"Вимогу щодо кількості генераторів та акумуляторів ми виконуємо, просто із запізненням", - каже топменеджер одного з українських мобільних операторів. "У другому кварталі левова частка наших станцій працюватиме 6-8 годин", - додає він.

У I-II кварталі ми зробимо істотний ривок, якраз доїдуть замовлені раніше акумулятори, - додає співрозмовник з іншого оператора.

Однак виконати вимогу щодо 10 годин автономної роботи буде непросто. "Це дуже висока планка", - каже один зі співрозмовників.

Якщо у конкурента розрядилися батареї, навантаження з їхньої станції падає на нашу, це зменшує наш час роботи, каже топ-менеджер одного з операторів.

Він також підкреслив, що також операторам потрібна більш висока потужність ліній енергопостачання для швидкого заряджання батарей.

Нагадаємо

У липні 2024 НЦУ зобов’язало українських мобільних операторів забезпечити резервним живленням 100% своїх базових станцій до кінця січня 2025 року.