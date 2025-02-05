Связь во время блэкаутов: почему мобильные операторы не выполнили требования НЦУ?

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Киев  •  УНН

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Несмотря на миллиардные инвестиции, украинские операторы не выполнили требование НЦУ по 10-часовой работе базовых станций без электроэнергии. Операторы обещают улучшение в I-II квартале 2025 года.

Несмотря на миллиардные инвестиции в энергонезависимость, украинские мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell не смогли полностью выполнить требование Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) по 10-часовой работе базовых станций без электроэнергии. Об этом сообщает Forbes Ukraine, пишет УНН.

Детали 

«Аккумуляторы есть на большинстве наших базовых станций, но обеспечить их работу на 10 часов невозможно», - говорит топ-менеджер одного из украинских мобильных операторов, который общался анонимно с Forbes Ukraine из-за чувствительности темы. 

«Пытаемся достичь компромисса с государством по работе в блэкаутах», - добавляет собеседник с другого оператора.

Как сообщается, с начала полномасштабного вторжения «Киевстар» вложил в энергонезависимость более 2,3 млрд грн, Vodafone Украина - 2 млрд грн, lifecell - 1,5 млрд грн, говорится в ответах пресс-служб операторов.

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Данные за последние полгода, когда появилось требование НЦУ, они не уточнили.

Как известно, Vodafone Украина обеспечил резервным питанием 65% базовых станций, которые могут работать без электричества от 4 до 72 часов.

Киевстар установил более 197 000 аккумуляторов на январь 2025-го, однако не раскрывает, сколько станций оборудованы генераторами.

«С начала полномасштабной войны «Киевстар» более чем втрое повысил устойчивость сети», - добавляют в пресс-службе.

Lifecell обеспечил автономные источники питания для всей сети, впрочем они работают от 4 до 8 часов в зависимости от нагрузки.

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С 1 февраля связь операторов «Киевстар», Vodafone и lifecell должна была работать 10 часов без света. Однако, это условие не было выполнено.

«Требование по количеству генераторов и аккумуляторов мы выполняем, просто с опозданием», - говорит топ-менеджер одного из украинских мобильных операторов. «Во втором квартале львиная доля наших станций будет работать 6-8 часов», - добавляет он.

В I-II квартале мы сделаем существенный рывок, как раз доедут заказанные ранее аккумуляторы,

- добавляет собеседник с другого оператора.

Однако выполнить требование о 10 часах автономной работы будет непросто. «Это очень высокая планка», - говорит один из собеседников. 

Если у конкурента разрядились батареи, нагрузка с их станции падает на нашу, это уменьшает наше время работы,

говорит топ-менеджер одного из операторов.

Он также подчеркнул, что также операторам нужна более высокая мощность линий энергоснабжения для быстрой зарядки батарей.

Напомним 

В июле 2024 НЦУ обязало украинских мобильных операторов обеспечить резервным питанием 100% своих базовых станций до конца января 2025 года.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаТехнологии
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