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Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт

Киев • УНН

 • 87 просмотра

Братья Лиам и Ноэл Галлахеры из Oasis сыграли первый совместный концерт за 16 лет в Кардиффе 4 июля. Тысячи поклонников собрались на стадионе «Principality», чтобы увидеть выступление группы, которая исполнила свои хиты.

Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт

Почти через год после объявления о долгожданном воссоединении Oasis, братья Лиам и Ноэл Галлахеры сыграли свой первый совместный концерт за 16 лет, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Некогда враждующие братья начали концертом на стадионе "Principality" в Кардиффе в Уэльсе в пятницу, 4 июля, а затем состоятся концерты по Великобритании, Соединенным Штатам, Южной Корее, Японии, Австралии и Южной Америке.

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Тысячи поклонников собрались на стадионе в Кардиффе, чтобы посмотреть на рок-группу, которая распалась после драки за кулисами в 2009 году. Они исполнили такие хиты, как "Morning Glory", "Supersonic", "Half the World Away" и "Stand by Me".

В какой-то момент Лиам Галлахер пошутил по поводу скандала с ценами на билеты, который произошел, когда тур был объявлен в прошлом августе. "Вы хорошо проводите время, да?" - сказал он, спрашивая: "Стоят ли они 40 000 фунтов стерлингов (почти 2,3 млн грн - ред.), которые вы заплатили за билет?"

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В Великобритании на разогреве у Oasis фронтмен Verve Ричард Эшкрофт, который назвал это "историческим вечером", и ливерпульская группа Cast.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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