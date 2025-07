Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт

Майже через рік після оголошення про довгоочікуване возз'єднання Oasis, брати Ліам та Ноел Галлахери зіграли свій перший спільний концерт за 16 років, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Колись ворогуючі брати розпочали концертом на стадіоні "Principality" в Кардіффі в Уельсі у п'ятницю, 4 липня, а потім відбудуться концерти по Великій Британії, Сполучених Штатах, Південній Кореї, Японії, Австралії та Південній Америці.

Ноель та Ліам Галлахери підтвердили повернення "Oasis" через 15 років після розпаду

Тисячі шанувальників зібралися на стадіоні в Кардіффі, щоб подивитися на рок-гурт, який розпався після бійки за лаштунками у 2009 році. Вони виконали такі хіти, як "Morning Glory", "Supersonic", "Half the World Away" та "Stand by Me".

У якийсь момент Ліам Галлахер пожартував щодо скандалу з цінами на квитки, який стався, коли тур було оголошено минулого серпня. "Ви добре проводите час, так?" - сказав він, запитуючи: "Чи варті вони 40 000 фунтів стерлінгів (майже 2,3 млн грн - ред.), які ви заплатили за квиток?"

У Великій Британії розслідують продаж квитків на концерт Oasis через компанію Ticketmaster

У Великій Британії на розігріві в Oasis фронтмен Verve Річард Ешкрофт, який назвав це "історичним вечором", та ліверпульський гурт Cast.