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Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт

Київ • УНН

 • 91 перегляди

Брати Ліам та Ноел Галлахери з Oasis зіграли перший спільний концерт за 16 років у Кардіффі 4 липня. Тисячі шанувальників зібралися на стадіоні «Principality», щоб побачити виступ гурту, який виконав свої хіти.

Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт

Майже через рік після оголошення про довгоочікуване возз'єднання Oasis, брати Ліам та Ноел Галлахери зіграли свій перший спільний концерт за 16 років, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Колись ворогуючі брати розпочали концертом на стадіоні "Principality" в Кардіффі в Уельсі у п'ятницю, 4 липня, а потім відбудуться концерти по Великій Британії, Сполучених Штатах, Південній Кореї, Японії, Австралії та Південній Америці.

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Тисячі шанувальників зібралися на стадіоні в Кардіффі, щоб подивитися на рок-гурт, який розпався після бійки за лаштунками у 2009 році. Вони виконали такі хіти, як "Morning Glory", "Supersonic", "Half the World Away" та "Stand by Me".

У якийсь момент Ліам Галлахер пожартував щодо скандалу з цінами на квитки, який стався, коли тур було оголошено минулого серпня. "Ви добре проводите час, так?" - сказав він, запитуючи: "Чи варті вони 40 000 фунтів стерлінгів (майже 2,3 млн грн - ред.), які ви заплатили за квиток?"

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У Великій Британії на розігріві в Oasis фронтмен Verve Річард Ешкрофт, який назвав це "історичним вечором", та ліверпульський гурт Cast.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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