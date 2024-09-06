У Великій Британії розслідують продаж квитків на концерт Oasis через компанію Ticketmaster
Київ • УНН
Британський регулятор розпочав розслідування щодо Ticketmaster через продаж квитків на концерти Oasis. Фанати скаржаться на високі ціни та тривалі затримки при купівлі квитків.
Британський регулятор ринку розпочав розслідування щодо інтернет-платформи Ticketmaster у зв'язку з продажем квитків на концерти гурту Oasis. Головне питання: чи не порушила платформа з продажу квитків Ticketmaster закон про захист прав споживачів, оскільки після більш ніж 10-годинного очікування фанатам запропонували квитки за ціною, що більш ніж удвічі перевищує їхню номінальну вартість.
Пише УНН із посиланням на WSJ та CNN.
Британський регулятор проводять розслідування щодо використання так званого динамічного ціноутворення на концерти гурту Oasis, - контролююче відомство стурбоване несправедливим ставленням до клієнтів при продажу квитків на майбутній тур музичного гурту. Зокрема шанувальники Oasis засуджують високі ціни, тривалі затримки та помилки в купівлі квитків на Ticketmaster.
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"Ретельно розслідуватимуть" 450 скарг на рекламу від квиткового агентства Ticketmaster. Фанати заявляють про "оманливі заяви" щодо наявністі і цін на квитки Oasis. Зокрема вказується, що після 10-годинного очікування багатьом фанатам довелося заплатити за квитки значно більше, ніж вони очікували. У рекламі були вказані ціни від 75 фунтів (89 євро) за сидячі місця і 150 фунтів за стоячі місця. Однак в реальності ціни сягали 350 фунтів.
Представник Ticketmaster повідомив CNN, що компанія не встановлює ціни на квитки. Згідно з інформацією на сайті Ticketmaster, промоутери та артисти встановлюють ціни, які можуть бути фіксованими або залежати від попиту.
Доповнення
Процес купівлі квитків на великі концерти часто викликає занепокоєння серед покупців. У листопаді 2022 року Ticketmaster зіткнувся з громадською увагою через те, як він організував тур Тейлор Свіфт "Eras Eras Tour".
Компанія виявилася втягнутою в суперечки після помилки, пов'язаної з продажем квитків на концерт з нагоди коронації короля Чарльза на британський престол.
Нагадаємо
УНН передавав, що Ноель та Ліам Галлахери підтвердили повернення "Oasis" через 15 років після розпаду.
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