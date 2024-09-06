Шахрайське заволодіння готелем на воді "Баккара" у Києві - підозру отримав директор підприємства
Київ • УНН
У Києві директору підприємства повідомили про підозру у незаконному привласненні готелю на воді "Баккара". Підприємець шахрайським шляхом переоформив право власності на судно, заплативши лише частину вартості.
Столичні правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, що привласнив судно готель збанкрутілого банку "Готель Баккара" шляхом обману в особливо великих розмірах. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
Деталі
За даними прокурорів, банк-власник готелю на воді уклав договір його купівлі-продажу з підприємством за 28 млн гривень. Покупець мав заплатити продавцю частину грошей – 9 млн гривень у день угоди, решту - до визначеної дати. Право власності на судно мали переоформити лише після сплати покупцем повної вартості.
Не маючи фінансової можливості виконати умови договору, підприємець шляхом шахрайства переоформив право власності на судно "Готель Баккара". В результаті товариство незаконно стало власником готелю, за який мало заплатити 28 млн гривень, заплативши лише 9 млн гривень
Згодом, щоб убезпечити себе від претензій законного власника, підприємство намагалось продати його, а також віддати як заставне майно під іпотеку.
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Верховним судом в рамках цивільного судочинства всі незаконні реєстраційні дії скасовані та визнано законним власником судна банк, який вже ліквідовано і від імені якого діяли уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
За клопотанням прокурора окружної прокуратури з метою запобігання спробам подальшого продажу судна та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, на "Готель Баккара" накладено арешт.
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