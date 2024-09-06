Столичные правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия, присвоившему судно отель обанкротившегося банка «Отель Баккара» путем обмана в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

По данным прокуроров, банк-владелец отеля на воде заключил договор его купли-продажи с предприятием за 28 млн гривен. Покупатель должен был заплатить продавцу часть денег - 9 млн гривен в день сделки, остальные - до определенной даты. Право собственности на судно должны были переоформить только после уплаты покупателем полной стоимости.

Не имея финансовой возможности выполнить условия договора, предприниматель путем мошенничества переоформил право собственности на судно «Отель Баккара». В результате общество незаконно стало владельцем отеля, за который должно было заплатить 28 млн гривен, заплатив лишь 9 млн гривен - говорится в сообщении прокуратуры.

Впоследствии, чтобы обезопасить себя от претензий законного владельца, предприятие пыталось продать его, а также отдать как залоговое имущество под ипотеку.

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Верховным судом в рамках гражданского судопроизводства все незаконные регистрационные действия отменены и признано законным владельцем судна банк, который уже ликвидирован и от имени которого действовали уполномоченные лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

По ходатайству прокурора окружной прокуратуры с целью предотвращения попыток дальнейшей продажи судна и обеспечения гражданского иска в уголовном производстве, на «Отель Баккара» наложен арест.

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