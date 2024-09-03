Нанес ущерб столице почти на миллион грн: будут судить представителя организации, которая ремонтировала Южный мост

Прокуратура считает, что фигурант внес недостоверные сведения в акты выполненных работ, в частности во время противоаварийных работ конструкций Южного моста, были заменены компоненты.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

Будут судить заместителя директора подрядной организации, которая имела отношение к противоаварийным работам по ремонту деформационных швов Южного моста и транспортных развязок в г. Киеве. Согласно обвинительному акту, столичной общине нанесен ущерб на 1 млн грн.

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Согласно материалам следствия, между КП «Киевавтодормост» и частным предприятием в 2023 году был заключен договор на выполнение противоаварийных работ по ремонту деформационных швов Южного моста и транспортных развязок в г. Киеве.

В дальнейшем заместитель директора подрядной организации, достоверно зная, что во время выполнения работ частично заменена бетонная смесь на другую, не предусмотренную тендерной документацией, внес сведения в акты выполненных работ, что привело к дополнительным расходам - сообщает прокуратура.

Заключением экспертов подтверждено нанесение ущерба столичной общине на сумму почти 1 млн. грн.

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