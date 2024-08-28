Подольско-Воскресенский мост откроют до конца октября - КГГА
Киев • УНН
КГГА планирует возобновить полноценное движение по Подольско-Воскресенскому мосту до конца октября. Будет запущен новый транспортный маршрут с Троещины, который соединит трамвайную линию с электричкой через Подол.
До конца октября планируется восстановить полноценное движение по Южному мосту для частного транспорта и общественных автобусов. также запланировано запустить новый транспортный маршрут с Троещины.
Об этом рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире радио Киев ФМ, передает УНН.
Полноценное движение по Подольско-Воскресенскому мосту мы планируем до конца октября, как для частных автомобилей так и для общественного транспорта
Он сообщил, что планируется открыть новый транспортный маршрут с Троещины, где уже курсирует трамвай, до сообщения с электричкой. По этому маршруту будут курсировать два транзитных автобусных маршрута - один с Троещины, другой с Русановки. Автобусы будут забирать пассажиров с конечных остановок трамвая и через Подольский мост доставлять их через Подол.
Напомним,
Подольско-Воскресенский мост в Киеве частично открыли в декабре прошлого года для проезда специальных, экстренных транспортных средств и автобусного сообщения.