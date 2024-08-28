Подольско-Воскресенский мост откроют до конца октября - КГГА

До конца октября планируется восстановить полноценное движение по Южному мосту для частного транспорта и общественных автобусов. также запланировано запустить новый транспортный маршрут с Троещины.

Об этом рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире радио Киев ФМ, передает УНН.

Полноценное движение по Подольско-Воскресенскому мосту мы планируем до конца октября, как для частных автомобилей так и для общественного транспорта - говорит Кандибор.

Он сообщил, что планируется открыть новый транспортный маршрут с Троещины, где уже курсирует трамвай, до сообщения с электричкой. По этому маршруту будут курсировать два транзитных автобусных маршрута - один с Троещины, другой с Русановки. Автобусы будут забирать пассажиров с конечных остановок трамвая и через Подольский мост доставлять их через Подол.

Напомним,

Подольско-Воскресенский мост в Киеве частично открыли в декабре прошлого года для проезда специальных, экстренных транспортных средств и автобусного сообщения.