Подільсько-Воскресенський міст відкриють до кінця жовтня - КМДА
Київ • УНН
КМДА планує відновити повноцінний рух по Подільсько-Воскресенському мосту до кінця жовтня. Буде запущено новий транспортний маршрут з Троєщини, який з'єднає трамвайну лінію з електричкою через Поділ.
До кінця жовтня планується відновити повноцінний рух по Південному мосту для приватного транспорту та громадських автобусів.Також заплановано запустити новий транспортний маршрут з Троєщини.
Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі радіо Київ ФМ, передає УНН.
Повноцінний рух Подільсько-Воскресенським мостом ми плануємо до кінця жовтня, як для приватних автомобілів так і для громадського транспорту
Він повідомив, що планується відкрити новий транспортний маршрут з Троєщини, де вже курсує трамвай, до сполучення з електричкою. По цьому маршруту курсуватимуть два транзитні автобусні маршрути - один з Троєщини, інший з Русанівки. Автобуси будуть забирати пасажирів із кінцевих зупинок трамваю і через Подільський міст доставляти їх через Поділ.
Нагадаємо
Подільсько-Воскресенський міст у Києві частково відкрили у грудні минулого року для проїзду спеціальних, екстрених транспортних засобів та автобусного сполучення.