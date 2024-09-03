Вимагали кошти на "общак" з арештантів СІЗО: у Києві судитимуть членів злочинного угруповання
Київ • УНН
Поліція викрила злочинну групу на чолі зі "смотрящим", яка вимагала гроші з арештантів СІЗО. Трьом фігурантам загрожує до 15 років ув'язнення за вимагання та встановлення злочинного впливу.
У Києві судитимуть членів злочинного угруповання на чолі зі "смотрящим", які вимагали кошти на "общак" з арештантів СІЗО, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.
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Організував схему 45-річний "смотрящий", який залучив до роботи двох спільників, утриманців установи. Обвинувачені займалися вимагання коштів з інших арештантів в обмін на "спокійне і безпечне" перебування у стінах слідчого ізолятора. В іншому випадку погрожували фізичним та психологічним насильством. Частина коштів, отриманих у злочинний спосіб, йшла на поповнення "злодійського общака".
На початку літа поточного року слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції заблокували діяльність угруповання. Тоді трьом фігурантам поліцейські повідомили про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ), а лідеру угруповання – додатково у встановленні злочинного впливу у слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 255-1 ККУ).
Наразі обвинувальний акт стосовно членів злочинної групи скеровано до суду.
Санкція найбільшого покарання передбачає до 15 років ув’язнення.