Вымогали средства на "общак" с арестантов СИЗО: в Киеве будут судить членов преступной группировки

В Киеве будут судить членов преступной группировки во главе со «смотрящим», которые требовали средства на «общак» с арестантов СИЗО, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Детали

Организовал схему 45-летний «смотрящий», который привлек к работе двух сообщников, иждивенцев учреждения. Обвиняемые занимались вымогательством средств с других арестантов в обмен на «спокойное и безопасное» пребывание в стенах следственного изолятора. В противном случае угрожали физическим и психологическим насилием. Часть средств, полученных преступным способом, шла на пополнение «воровского общака».

В начале лета текущего года следователи полиции Киева и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции заблокировали деятельность группировки. Тогда трем фигурантам полицейские сообщили о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УКУ), а лидеру группировки - дополнительно в установлении преступного влияния в следственном изоляторе (ч. 2 ст. 255-1 УКУ).

Сейчас обвинительный акт в отношении членов преступной группы направлен в суд.

Санкция самого большого наказания предусматривает до 15 лет заключения.