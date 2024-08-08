В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту до 15 октября

В Киеве с 9 августа по 15 октября 2024 года на Северном мосту частично ограничат движение транспорта по первой и второй полосам в направлении с правого на левый берег Днепра. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Киевавтодор".

Детали

Отмечается, что дорожники будут выполнять текущий ремонт проезжей части моста. На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться по третьей и четвертой полосам движения.

"Киевавтодор" также отмечает, что по результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным.

Работы проводит балансодержатель сооружения КП "Киевавтодормост".

Сейчас предприятие уже выполнило ремонт плиты проезжей части с устройством нового слоя бетона, гидроизоляции и двух слоев асфальтобетона в направлении с левого на правый берег реки Днепр.

Параллельно с этим разрабатывается проект ремонта и замены металлических ограждающих конструкций пешеходной части и тротуаров моста - добавляет "Киевавтодор"

Напомним

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" подписала договор с турецкой компанией Onur на проведение протиаварийного ремонта моста Метро. Стоимость работ оценили в почти 2 млрд гривен, из которых - 31 млн гривен выделят уже в этом году

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