Завдав збитків столиці майже на мільйон грн: судитимуть представника організації, що ремонтувала Південний міст

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Київ • УНН

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Заступника директора підрядної організації звинувачують у внесенні недостовірних даних до актів виконаних робіт на Південному мосту в Києві.

Прокуратура вважає, що фігурант вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт; зокрема, під час протиаварійних робіт конструкцій Південного мосту, було замінено компоненти.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Судитимуть заступника директора підрядної організації, що мала відношення до протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів Південного мосту та транспортних розв’язок у м. Києві. Відповідно до обвинувального акту, столичній громаді завдано збитків на 1 млн грн.

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Згідно з матеріалами слідства, між КП "Київавтошляхміст" та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір на виконання протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів Південного мосту та транспортних розв’язок у м. Києві.

У подальшому заступник директора підрядної організації, достовірно знаючи, що під час виконання робіт частково замінено бетонну суміш на іншу, не передбачену тендерною документацією, вніс відомості до актів виконаних робіт, що призвело до додаткових витрат

– повідомляє прокуратура.  
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Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму майже 1 млн. грн.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП

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