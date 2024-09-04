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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 13:58  •  33493 просмотра

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В столице внедряют меры по уничтожению аллергенного растения амброзии. Власти призывают к борьбе с растением и предупреждают о штрафах за нарушение карантина.

В Киеве объявлен карантин для борьбы с амброзией полыннолистной. Власти внедряют комплекс мер по уничтожению и предотвращению распространения этого аллергенного растения на всей территории города. УНН рассказывает чем опасно это растение.  

Амброзия полыннолистная - однолетнее растение, которое может достигать высоты до 2 метров. Она имеет характерные рассеченные листья и мелкие зеленоватые цветы, образующие соцветия-колоски. Амброзия размножается семенами, которые способны сохранять жизнеспособность в почве от 5 до 40 лет. Одно растение амброзии может произвести до 50 тысяч семян за один сезон. Семена распространяются ветром, водой, а также животными и людьми (на транспортных средствах, обуви и т.д.). 

 Пыльца амброзии, одного из самых сильных в мире триггеров аллергии, достигает своего пика в августе и сентябре. Амброзия и полынь вместе со злаковыми травами находятся на первом месте среди аллергенов. Считается, что пыльца амброзии, которая разносится ветром, особенно агрессивна: одно растение может выделять миллиард зерен пыльцы, но концентрации всего в шесть - десять зерен на кубический метр воздуха достаточно, чтобы вызвать аллергические симптомы.

Как проявляется аллергия на амброзию 

Обычно аллергия на это растение проявляется симптомами аналогичными проявлениям других видов аллергиина пыльцу

  • Чихание;
  • Насморк;
  • Заложенность в носу;
  • Головная боль;
  • Раздражение глаз;
  • Першение/зуд в горле. 

Реакция может быть довольно сильной и длительной. Кроме того, пыльца амброзии может значительно ухудшать состояние людей с астмой. 

Иногда люди, у которых наблюдается проявление аллергических симптомов на пыльцу, страдают от проявлений синдрома оральной аллергии - при потреблении некоторых фруктов, овощей или орехов у них наблюдается отек губ, языка или даже горла. Причина кроется в том, что белки в этих продуктах похожи на пыльцу и вызывают ответ иммунной системы.  

Специалисты советуют внимательно следить за подобными реакциями организма, особенно в период с конца лета и обращаться к врачам чтобы облегчить свое состояние. 

Профилактические мероприятия 

Специалисты советуют меньше бывать на улице в момент наивысшего уровня пыльцы в воздухе - для амброзии это утреннее время. 

Старайтесь в это время держать закрытыми окна в помещении и авто. 

Переодевайтесь сразу, как пришли домой. Умывайтесь и мойте руки после каждого визита на улицу.  

Борьба с амброзией  

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение амброзии, борьбу с ней следует начинать ежегодно до цветения и образования семян методом вырывания с корнями, регулярного покоса или засеванием смесью газонных трав, не допускать засорения почвы и сельхозпродукции

В Киеве для борьбы с амброзией предусматривает комплекс мероприятий по уничтожению очагов амброзии и ее дальнейшего распространения. В частности, речь идет о:

  • уничтожениі растения путем вырывания и сжигания, а при сильном засорении - скашивание или вырывание с корнями;
  • созданиі фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полыннолистную;
  • использованиі химических средств борьбы.

В КГГА отметили, что при применении химических средств предусматривается использование только тех гербицидов, которые официально разрешены в Украине. Также накануне цветения амброзии город начал обрабатывать территории, где обнаружили амброзию, специальным препаратом на основе природного минерала бишофит. После его действия амброзия увядает, ее пыльца становится стерильной, то есть не вызывает аллергии. Также территории, на которых обнаружили амброзию, скашивали, а на небольших участках это растение вырывали с корнем.

Кроме того, согласно Закону Украины "О карантине растений", мероприятия по уничтожению карантинных организмов на земельных участках проводятся силами и за счет землевладельцев и землепользователей или арендаторов земельных участков. Жители частных секторов, владельцы земельных участков несут личную административную ответственность за нарушение фитосанитарного законодательства. Статьей 105 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях" предусмотрено наложение штрафа в размере от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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