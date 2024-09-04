У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина

У Києві оголошено карантин для боротьби з амброзією полинолистою. Влада впроваджує комплекс заходів для знищення та запобігання поширенню цієї алергенної рослини на всій території міста. УНН розповідає чим небезпечна ця рослина.

Амброзія полинолиста – однорічна рослина, що може досягати висоти до 2 метрів. Вона має характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття-колоски. Амброзія розмножується насінням, яке здатне зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина амброзії може виробити до 50 тисяч насінин за один сезон. Насіння поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо).

Пилок амброзії, одного з найсильніших у світі тригерів алергії, досягає свого піку в серпні та вересні. Амброзія та полин разом зі злаковими травами перебувають на першому місці серед алергенів. Вважається, що пилок амброзії, який розноситься вітром, особливо агресивний: одна рослина може виділяти мільярд зерен пилку, але концентрації всього в шість – десять зерен на кубічний метр повітря достатньо, щоб викликати алергічні симптоми.

Як проявляється алергія на амброзію

Зазвичай алергія на цю рослину проявляється симптомами аналогічними проявам інших видів алергії на пилок:

Чхання;

Нежить;

Закладеність у носі;

Головний біль;

Подразнення очей ;

Першіння/зуд в горлі.

Реакція може бути доволі сильною та тривалою. Крім того, пилок амброзії може значно погіршувати стан людей з астмою.

Іноді люди в яких спостерігається прояв алергічних симптомів на пилок, страждають від проявів синдрому оральної алергії – при споживанні деяких фруктів, овочів чи горіхів у них спостерігається набряк губ, язика чи навіть горла. Причина криється в тому, що білки в цих продуктах подібні на пилок і викликають відповідь імунної системи.

Спеціалісти радять уважно стежити за подібними реакціями організму, а особливо у період з кінця літа та звертатися до лікарів аби полегшити свій стан.

Профілактичні заходи

Спеціалісти радять менше бувати на вулиці в момент найвищого рівня пилку в повітрі – для амброзії це ранковий час.

Намагайтеся в цей час тримати закритими вікна у приміщенні та авто.

Перевдягайтеся одразу, як прийшли додому. Вмивайтеся та мийте руки після кожного візиту на вулицю.

Боротьба з амброзією

Щоб запобігти подальшому поширенню амброзії, боротьбу з нею слід розпочинати щорічно до цвітіння та утворення насіння методом виривання з корінням, регулярного покосу або засіванням сумішшю газонних трав, не допускати засмічення ґрунту та сільгосппродукції

У Києві для боротьби з амброзією передбачає комплекс заходів зі знищення вогнищ амброзії та її подальшого розповсюдження. Зокрема, йдеться про:

знищення рослини шляхом виривання та спалювання, а при сильному засміченні – скошування або виривання з корінням;

створення фітоценозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію полинолисту;

використання хімічних засобів боротьби.

У КМДА наголосили, що при застосуванні хімічних засобів передбачається використання лише тих гербіцидів, які офіційно дозволені в Україні. Також напередодні цвітіння амброзії місто почало обробляти території, де виявили амброзію, спеціальним препаратом на основі природного мінералу бішофіт. Після його дії амброзія в’яне, її пилок стає стерильним, тобто не викликає алергії. Також території, на яких виявили амброзію, скошували, а на невеликих ділянках цю рослину виривали з коренем.

Крім того, згідно із Законом України "Про карантин рослин", заходи зі знищення карантинних організмів на земельних ділянках проводяться силами та за рахунок землевласників та землекористувачів або орендарів земельних ділянок. Мешканці приватних секторів, власники земельних ділянок несуть особисту адміністративну відповідальність за порушення фітосанітарного законодавства. Статтею 105 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" передбачено накладання штрафу в розмірі від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.