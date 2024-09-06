В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

Британский регулятор рынка начал расследование в отношении интернет-платформы Ticketmaster в связи с продажей билетов на концерты группы Oasis. Главный вопрос: не нарушила ли платформа по продаже билетов Ticketmaster закон о защите прав потребителей, поскольку после более чем 10-часового ожидания фанатам предложили билеты по цене, более чем вдвое превышающей их номинальную стоимость.

Пишет УНН со ссылкой на WSJ и CNN.

Британский регулятор проводят расследование относительно использования так называемого динамического ценообразования на концерты группы Oasis, - контролирующее ведомство обеспокоено несправедливым отношением к клиентам при продаже билетов на предстоящий тур музыкальной группы. В частности поклонники Oasis осуждают высокие цены, длительные задержки и ошибки в покупке билетов на Ticketmaster.

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«Тщательно будут расследовать» 450 жалоб на рекламу от билетного агентства Ticketmaster. Фанаты заявляют о «обманчивых заявлениях» относительно наличия и цен на билеты Oasis. В частности указывается, что после 10-часового ожидания многим фанатам пришлось заплатить за билеты значительно больше, чем они ожидали. В рекламе были указаны цены от 75 фунтов (89 евро) за сидячие места и 150 фунтов за стоячие места. Однако в реальности цены достигали 350 фунтов.

Представитель Ticketmaster сообщил CNN, что компания не устанавливает цены на билеты. Согласно информации на сайте Ticketmaster, промоутеры и артисты устанавливают цены, которые могут быть фиксированными или зависеть от спроса.

Дополнение

Процесс покупки билетов на крупные концерты часто вызывает беспокойство среди покупателей. В ноябре 2022 года Ticketmaster столкнулся с общественным вниманием из-за того, как он организовал тур Тейлор Свифт «Eras Eras Tour».

Компания оказалась втянутой в споры после ошибки, связанной с продажей билетов на концерт по случаю коронации короля Чарльза на британский престол.

Напомним,

УНН передавал, что Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение «Oasis» спустя 15 лет после распада.

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