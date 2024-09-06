В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

  •  108882 просмотра
Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

  •  119875 просмотра
Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

  •  121099 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  117237 просмотра
Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  118175 просмотра
публикации
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  104371 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  106133 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  179775 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  167759 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  169420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

  •  8201 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

  •  87427 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  102074 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  119442 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  161167 просмотра
Актуальное
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 11:21  •  7867 просмотра

Read in English

Британский регулятор начал расследование в отношении Ticketmaster из-за продажи билетов на концерты Oasis. Фанаты жалуются на высокие цены и длительные задержки при покупке билетов.

Британский регулятор рынка начал расследование в отношении интернет-платформы Ticketmaster в связи с продажей билетов на концерты группы Oasis. Главный вопрос: не нарушила ли платформа по продаже билетов Ticketmaster закон о защите прав потребителей, поскольку после более чем 10-часового ожидания фанатам предложили билеты по цене, более чем вдвое превышающей их номинальную стоимость.

Пишет УНН со ссылкой на WSJ и CNN.

Британский регулятор проводят расследование относительно использования так называемого динамического ценообразования на концерты группы Oasis, - контролирующее ведомство обеспокоено несправедливым отношением к клиентам при продаже билетов на предстоящий тур музыкальной группы. В частности поклонники Oasis осуждают высокие цены, длительные задержки и ошибки в покупке билетов на Ticketmaster.

Шахрайське заволодіння готелем на воді "Баккара" у Києві - підозру отримав директор підприємства6 сентября 2024, 08:29 • 24558 просмотров

«Тщательно будут расследовать» 450 жалоб на рекламу от билетного агентства Ticketmaster. Фанаты заявляют о «обманчивых заявлениях» относительно наличия и цен на билеты Oasis. В частности указывается, что после 10-часового ожидания многим фанатам пришлось заплатить за билеты значительно больше, чем они ожидали. В рекламе были указаны цены от 75 фунтов (89 евро) за сидячие места и 150 фунтов за стоячие места. Однако в реальности цены достигали 350 фунтов.

Представитель Ticketmaster сообщил CNN, что компания не устанавливает цены на билеты. Согласно информации на сайте Ticketmaster, промоутеры и артисты устанавливают цены, которые могут быть фиксированными или зависеть от спроса.

Дополнение

Процесс покупки билетов на крупные концерты часто вызывает беспокойство среди покупателей. В ноябре 2022 года Ticketmaster столкнулся с общественным вниманием из-за того, как он организовал тур Тейлор Свифт «Eras Eras Tour».

Компания оказалась втянутой в споры после ошибки, связанной с продажей билетов на концерт по случаю коронации короля Чарльза на британский престол.

Напомним,

УНН передавал, что Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение «Oasis» спустя 15 лет после распада.

ЦРУ допомогло запобігти теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні30 августа 2024, 07:18 • 12573 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

УНН Lite
Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
  •  77111 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке
  •  78888 просмотра

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Эксклюзив
Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт
  •  100964 просмотра

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Эксклюзив
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
  •  72466 просмотра

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете
  •  74136 просмотра

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  104829 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
5 сентября 2024, 10:57  •  106119 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
5 сентября 2024, 08:59  •  108741 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
5 сентября 2024, 08:04  •  167759 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
5 сентября 2024, 07:25  •  149579 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Популярные

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  118175 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  117237 просмотра
Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

  •  121099 просмотра
Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

  •  119875 просмотра
Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

  •  108882 просмотра

Публикации

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  104371 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  106133 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  179775 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  167759 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  169420 просмотра

Война

В Павлограде уже 58 пострадавших от ракетных ударов рф, пятеро из которых - дети

В Павлограде уже 58 пострадавших от ракетных ударов рф, пятеро из которых - дети

  •  406 просмотра
Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которые погибли в результате российской атаки

Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которые погибли в результате российской атаки

  •  196 просмотра
Накануне Рамштайн: Умеров обсудил с главой Пентагона ситуацию на Курщине и Донетчине

Накануне Рамштайн: Умеров обсудил с главой Пентагона ситуацию на Курщине и Донетчине

  •  912 просмотра
МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

  •  1686 просмотра
Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

  •  6255 просмотра

политика

Накануне Рамштайн: Умеров обсудил с главой Пентагона ситуацию на Курщине и Донетчине

Накануне Рамштайн: Умеров обсудил с главой Пентагона ситуацию на Курщине и Донетчине

  •  912 просмотра
МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

  •  1686 просмотра
На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

  •  7647 просмотра
Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

  •  11030 просмотра
Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности

Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности

  •  6813 просмотра

Война

В Павлограде уже 58 пострадавших от ракетных ударов рф, пятеро из которых - дети

В Павлограде уже 58 пострадавших от ракетных ударов рф, пятеро из которых - дети

  •  406 просмотра
Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которые погибли в результате российской атаки

Во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которые погибли в результате российской атаки

  •  196 просмотра
Накануне Рамштайн: Умеров обсудил с главой Пентагона ситуацию на Курщине и Донетчине

Накануне Рамштайн: Умеров обсудил с главой Пентагона ситуацию на Курщине и Донетчине

  •  912 просмотра
МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

  •  1686 просмотра
Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

  •  6255 просмотра

политика

Накануне Рамштайн: Умеров обсудил с главой Пентагона ситуацию на Курщине и Донетчине

Накануне Рамштайн: Умеров обсудил с главой Пентагона ситуацию на Курщине и Донетчине

  •  912 просмотра
МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

  •  1686 просмотра
На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

  •  7647 просмотра
Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

  •  11030 просмотра
Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности

Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности

  •  6813 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

  •  41817 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

  •  39438 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

  •  36377 просмотра

Экономика

«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

  •  2819 просмотра
На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

  •  7647 просмотра
В прошлом году производство оружия выросло втрое, с начала этого года вдвое - Шмыгаль

В прошлом году производство оружия выросло втрое, с начала этого года вдвое - Шмыгаль

  •  17121 просмотра
Еврокомиссия выделяет Украине 40 млн евро на ремонт энергоинфраструктуры

Еврокомиссия выделяет Украине 40 млн евро на ремонт энергоинфраструктуры

  •  44717 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  106119 просмотра

Киев

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

  •  24567 просмотра
В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

  •  24867 просмотра
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

  •  36160 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  117230 просмотра
В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

  •  36317 просмотра