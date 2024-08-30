ЦРУ помогло предотвратить теракт на концерте Тейлор Свифт в Вене

Центральное разведывательное управление США помогло предотвратить теракт в Вене на концерте американской певицы Тейлор Свифт в начале августа. Для этого австрийским властям передали разведывательные данные. Об этом сообщил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

По словам Коэна, ЦРУ передало Австрии данные о четырех лицах, подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство", которые планировали атаки. Они были арестованы. У подозреваемых обнаружили материалы для изготовления бомб и доказательства их доступа к концертной площадке, где должны были состояться концерты.

Австрийские власти сообщили, что по крайней мере один из арестованных, 19-летний гражданин Австрии, присягнул "Исламскому государству".

Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч на этом концерте, в том числе, я уверен, много американцев. Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что эта связанная с ИГИЛ группа планировала сделать - сказал Коэн.

Напомним

7 августа в Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы теракта. Певица должна была выступить 8, 9 и 10 августа на стадионе "Эрнст Хаппель".

На концерты было продано около 200 тысяч билетов, еще около 100 тысяч зрителей должны были смотреть трансляции за пределами стадиона. В социальных сетях певица поблагодарила власти стран за сохранение жизней людей.

Причина отмены наполнила меня новым чувством страха и огромной виной, потому что на эти концерты планировали прийти так много людей. Но еще я была благодарна власти за то, что благодаря ей мы скучали по концертам, а не по жизням - написала она на своей странице в Инстаграме.

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