Тейлор Свифт провела первое шоу европейской части тура: удивляла поклонников новым нарядом и изменениями в сет-листе

Певица Тейлор Свифт стильно вернулась к своему концертному туру Eras Tour - его европейской части - в четверг, представив на сцене в Париже новые наряды для The Tortured Poets Department, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Поклонники были в восторге, когда 34-летняя мировая мегазвезда сделала все возможное в своем энергичном выступлении, а также порадовала публику отредактированным сет-листом - шесть песен заменены шестью новыми треками из нового альбома TTPD - и новыми костюмами во время 3-часового шоу.

Тейлор появилась в белом тафтовом платье Vivienne Westwood с корсетным лифом, эффектной драпировкой на бедрах и строчками из ее собственных слов "I love you, it's ruining my life" на юбке.

Прежде чем исполнить The Smallest Man Who Ever Lived, композицию из своего нового альбома, основанного на ее романе с Мэтти Гили, она надела белый тренч в тон.

Позже во время шоу на арене Paris La Defense во Франции Тейлор продемонстрировала свою невероятную фигуру в оранжево-розовом боди с драгоценными камнями, которое она сочетала с соответствующими высокими ботинками.

Оставив свои светлые волосы распущенными, хитмейкер Cruel Summer добавила к образу массивное золотое ожерелье с цепочкой и смелый тон красной помады.

Позже суперзвезда добавила ослепительный красный блейзер большого размера поверх, когда к ней на сцене присоединились танцоры, чтобы исполнить трек The Man 2019 года.

Тейлор, которую поклонники хвалили за то, что она меняла наряды для каждой вехи во время концерта, позже надела черно-серебристое мини-платье с кисточками.

Тейлор также представила новое желтое платье, привлекающее внимание, и другие наряды.

Reuters сообщило, что поклонники Тейлор Свифт часами стояли в очереди в Париже на первую ночь европейской части ее концертного тура Eras Tour. Местные СМИ сообщили, что самая ярая "Swifties" спала возле зала ради первых четырех концертов в Европе.

Тейлор собирается четыре ночи выступить на парижской арене, а затем отправится в Стокгольм, Лиссабон, Мадрид и Лион, прежде чем выйти на сцену в Великобритании.