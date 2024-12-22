На Киевщине обломки «шахеда» упали на многоэтажку, поднялся пожар

В Киевской ОГА сообщили, что в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание на крыше многоэтажки в регионе. Об этом сообщает начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

В КОВА сообщили, что в одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-тиэтажного жилого дома.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. На данный момент пожар локализован,