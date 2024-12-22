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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине обломки «шахеда» упали на многоэтажку, поднялся пожар

На Киевщине обломки «шахеда» упали на многоэтажку, поднялся пожар

Киев  •  УНН

 • 2284 просмотра

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В Киевской области обломки сбитой вражеской цели упали на крышу 25-этажного дома, вызвав пожар. Пострадавших нет, проводится эвакуация жильцов, пожар локализован.

В Киевской ОГА сообщили, что в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание на крыше многоэтажки в регионе. Об этом сообщает начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

В КОВА сообщили, что в одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-тиэтажного жилого дома.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. На данный момент пожар локализован,

- говорится в сообщении.

Армия рф ударила по Херсонскому району 11 управляемыми авиабомбами21 дек. 2024, 22:24 • 5427 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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