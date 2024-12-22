Армия рф ударила по Херсонскому району 11 управляемыми авиабомбами
Киев • УНН
Российские войска нанесли массированный авиаудар по Херсонскому району, выпустив 11 управляемых авиабомб. Семь КАБов попали в Антоновку, по два - в районы Садового и Приднепровского.
Войска рф нанесли по Херсонскому району удар 11 управляемыми авиабомбами, в частности семь КАБов враг выпустил по поселку Антоновка. Об этом сообщает глава Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Оккупанты осуществили авиационный удар с применением 11 КАБов по Херсонскому району,
По предварительным данным, враг выпустил два КАБа в район с. Садовое, еще два - в район с. Приднепровское, и семь КАБов по пгт Антоновка. Садовое, еще два - в район с. Приднепровское, и семь КАБов по пгт Антоновка.
Мрачко также добавил, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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