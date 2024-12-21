Удар рф по онкодиспансеру в Херсоне: власти заявили, что поводов для "радиационной паники" нет
Киев • УНН
После авиаудара россиян по Херсонскому онкодиспансеру в соцсетях появились слухи о повышении радиации. Власти опровергли эту информацию, радиационный фон остается в норме.
Слухи, которые ходят в соцсетях о повышении радиационного фона после авиаудара россиян по областному онкодиспансеру в Херсоне, не соответствуют действительности. Радиационный фон в норме. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.
Детали
"В соцсетях ходят слухи, что после вчерашнего авиаудара рашистов по областному онкодиспансеру в Херсоне резко повысился радиационный фон - мол, радиацию излучает поврежденное оборудование. Правда здесь только в том, что этот авиаудар был - российские террористы ударили двумя КАБами по онкодиспансеру", - написал Мрочко.
Он отметил, что никто из тех, кто на тот момент находился в помещении, не пострадал. Однако само медучреждение претерпело существенные разрушения.
"Относительно радиационной паники. Поводов для нее нет. По данным Херсонского областного центра по гидрометеорологии, уровень радиации в громаде - 12-13 мкР/ч. Сотрудники гражданской защиты Херсонской городской военной администрации также проехались по улицам города для мониторинга радиационного фона. Он в норме. Замеры можете увидеть на видео", - заявил Мрочко.
Дополнение
В Минздраве сообщили, что российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Херсонскому онкоцентру, здание подверглось значительным разрушениям, но пациенты и медперсонал успели укрыться в укрытии.