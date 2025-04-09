Образовательное приложение «Мрия» планирует внедрить искусственный интеллект в первой половине 2025 года. ИИ будет помогать ученикам с учебным контентом и уменьшит бюрократическую нагрузку на учителей.
В школах Украины завершилось бета-тестирование образовательного приложения «Мрия», где учителя выставили 560 тыс. оценок. Федоров анонсировал расширение функционала на дошкольное образование и университеты до 2025 года.
Командир транспортных самолетов сообщил о состоянии второго Ан-225 "Мрия". Основные части самолета были построены 30 лет назад и находятся в хорошем состоянии, осталось выполнить 30% работ.
Представители 20 государств посетили разрушенный аэропорт Гостомель и взорванный Романовский мост в Ирпене. Целью визита стала разработка механизмов восстановления транспортной инфраструктуры Украины.
Киевляне почтили 1000 дней борьбы Украины против российской агрессии у монумента "Родина-мать". Участники акции зажгли 1000 свечей в знак памяти погибших защитников Украины.
Президент опубликовал видеоролик, посвященный 1000 дням полномасштабного вторжения рф в Украину. В видео показаны моменты борьбы, разрушений и достижений украинцев за этот период.
9 ноября отмечается День Книги рекордов Гиннеса, куда вошло около 200 украинских достижений. Среди них - самый большой самолет, самые длинные волосы и самая сильная женщина планеты.
Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.
Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".
Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о необходимости структурных изменений в компании и более жесткого регулирования систем искусственного интеллекта после споров о предвзятых и абсурдных ответов чат-ботов Google.
Бывшим должностным лицам "Антонова" грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку их действия привели к временному захвату аэродрома и уничтожению самолета Ан-225.
Украина запускает образовательное приложение под названием "Мрія", которое будет использовать искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и учить детей, как получить пользу от искусственного интеллекта.
Премьер-министр Украины объявил планы по повышению заработной платы педагогов на 21% и масштабную реформу высшего образования приоритетами плана действий правительства до 2024 года.
Премьер-министр Украины объявил о планах создать в этом году аналог цифрового сервиса "Дія" для государственных служащих, чтобы ускорить их работу и повысить ее качество и прозрачность.
Правительство Украины утвердило положение, определяющее задачи, функции, составляющие и порядок работы образовательного мобильного приложения "Мрия" для обеспечения равного доступа украинцев к знаниям.