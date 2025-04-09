Антонов Ан-225 Мрия

В этом году планируют создать аналог "Дії" для госслужащих - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил о планах создать в этом году аналог цифрового сервиса "Дія" для государственных служащих, чтобы ускорить их работу и повысить ее качество и прозрачность.