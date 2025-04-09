Антонов Ан-225 Мрия

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29057 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вторая "Мрия": Дмитрий Антонов говорит, что самолет готов на 70%

Командир транспортных самолетов сообщил о состоянии второго Ан-225 "Мрия". Основные части самолета были построены 30 лет назад и находятся в хорошем состоянии, осталось выполнить 30% работ.

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Участники международного транспортного форума посетили Киевщину: Кравченко показал последствия российской агрессии

Представители 20 государств посетили разрушенный аэропорт Гостомель и взорванный Романовский мост в Ирпене. Целью визита стала разработка механизмов восстановления транспортной инфраструктуры Украины.

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1000 свечей зажгли возле "Родины-матери" в Киеве

Киевляне почтили 1000 дней борьбы Украины против российской агрессии у монумента "Родина-мать". Участники акции зажгли 1000 свечей в знак памяти погибших защитников Украины.

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Звуки взрывов и разрушенная "Мрия": Зеленский опубликовал видео к 1000 дням борьбы против рф

Президент опубликовал видеоролик, посвященный 1000 дням полномасштабного вторжения рф в Украину. В видео показаны моменты борьбы, разрушений и достижений украинцев за этот период.

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9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября отмечается День Книги рекордов Гиннеса, куда вошло около 200 украинских достижений. Среди них - самый большой самолет, самые длинные волосы и самая сильная женщина планеты.

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Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.

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Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"

Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".

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Google проведет структурные изменения из-за рисков, которые представляет ИИ

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о необходимости структурных изменений в компании и более жесткого регулирования систем искусственного интеллекта после споров о предвзятых и абсурдных ответов чат-ботов Google.

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СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой

Бывшим должностным лицам "Антонова" грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку их действия привели к временному захвату аэродрома и уничтожению самолета Ан-225.

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Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров

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План действий правительства на этот год предусматривает увеличение на 21% выплаты педагогам - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил планы по повышению заработной платы педагогов на 21% и масштабную реформу высшего образования приоритетами плана действий правительства до 2024 года.

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В этом году планируют создать аналог "Дії" для госслужащих - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил о планах создать в этом году аналог цифрового сервиса "Дія" для государственных служащих, чтобы ускорить их работу и повысить ее качество и прозрачность.

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Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия"

Правительство Украины утвердило положение, определяющее задачи, функции, составляющие и порядок работы образовательного мобильного приложения "Мрия" для обеспечения равного доступа украинцев к знаниям.

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