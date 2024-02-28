Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".
Вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины, анонсировав в частности обновленную концепцию электронного суда и электронные исполнительные документы в "Дія", пишет УНН.
Цифровизируем судебную систему (...) Сейчас трансформируем единую информационную систему. Она уже прошла IT-аудит, теперь проверяем функциональность. После окончания сформируем обновленную концепцию электронного суда. Параллельно работаем над электронным исполнительным документом в "Дія" - это решение суда, которое надо выполнить принудительно
Чиновник подчеркнул, что цифровизация суда - это часть Государственной антикоррупционной стратегии. "Часть сервисов будет в онлайне и в "Дія". Это упростит документооборот, ускорит рассмотрение дел и облегчит коммуникацию между участниками дел. Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономленное время", - указал он.
По его словам, пользоваться электронным судом смогут почти 7 миллионов человек: граждане, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, бизнес и работники судов.
"Часть судебных сервисов уже доступна онлайн: электронный кабинет, судебные заседания онлайн, контакт-центр. Также услуги в "Дія": судебные уведомления, решения и штрафы", - отметил Федоров.
Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров27 февраля 2024, 14:46 • 27628 просмотров
Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"
Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".
россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску, разрушив университет, школу, 10 многоквартирных домов, 4 частных дома, почтовое отделение, 2 административных здания и дом культуры.
Дроны не могут полноценно заменить А-50, поэтому рф готовит следующий - Гуменюк
Россия готовит новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения на замену сбитому А-50У, поскольку беспилотники не могут полноценно занять его место в разведывательной деятельности, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
Замечаний не было: представители Украины и США провели еще две совместные инспекции оружия, предоставленного американцами
Представители Украины и США провели еще две совместные инспекции вооружения, предоставленного американцами, с целью обеспечения его надлежащего хранения, учета и использования.
В Виннице "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший в результате ракетного удара в 2022 году
Сообщалось, что лицей, поврежденный ракетным ударом в Виннице в 2022 году, был отремонтирован, но расследование выявило, что фактически ремонт не проводился.
Премьер Албании заявил о поддержке Украины: Западные Балканы готовы внести вклад в борьбу против рф на фоне западных "оправданий"
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Западные Балканы готовы сделать больший вклад в противодействие России и поддержку Украины, на фоне отказов и ограничений со стороны Европы и Запада по оказанию помощи.
Зеленский в Албании: стали известны детали визита: стали известны детали визита
Президент Зеленский посетил Албанию, чтобы принять участие в Саммите в поддержку Украины и встретиться с премьер-министром Албании Эди Рамой для подписания соглашений между странами.
Британская армия возобновляет обучение тактике ведения окопной войны
Британская армия сосредоточится на тактике окопной войны, ориентируясь на тактику боев между россией и Украиной.
Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"
Туск раскритиковал Фицо за то, что он выступает против военной помощи Украине, предположив, что без такой помощи российская граница продвинется дальше.
Google проведет структурные изменения из-за рисков, которые представляет ИИ
Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о необходимости структурных изменений в компании и более жесткого регулирования систем искусственного интеллекта после споров о предвзятых и абсурдных ответов чат-ботов Google.