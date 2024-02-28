Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"

Вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины, анонсировав в частности обновленную концепцию электронного суда и электронные исполнительные документы в "Дія", пишет УНН.



Цифровизируем судебную систему (...) Сейчас трансформируем единую информационную систему. Она уже прошла IT-аудит, теперь проверяем функциональность. После окончания сформируем обновленную концепцию электронного суда. Параллельно работаем над электронным исполнительным документом в "Дія" - это решение суда, которое надо выполнить принудительно - написал Федоров в Telegram.

Чиновник подчеркнул, что цифровизация суда - это часть Государственной антикоррупционной стратегии. "Часть сервисов будет в онлайне и в "Дія". Это упростит документооборот, ускорит рассмотрение дел и облегчит коммуникацию между участниками дел. Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономленное время", - указал он.

По его словам, пользоваться электронным судом смогут почти 7 миллионов человек: граждане, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, бизнес и работники судов.

"Часть судебных сервисов уже доступна онлайн: электронный кабинет, судебные заседания онлайн, контакт-центр. Также услуги в "Дія": судебные уведомления, решения и штрафы", - отметил Федоров.

Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров