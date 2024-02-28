Федоров оголосив про плани подальшої цифровізації суду: частина сервісів буде в онлайні та в "Дії"
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров оголосив про плани подальшої цифровізації судової системи України шляхом оновлення концепції електронного суду та додавання електронних виконавчих документів у додаток "Дія".
Віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров оголосив про плани подальшої цифровізації судової системи України, анонсувавши зокрема оновлену концепцію електронного суду та електронні виконавчі документи у "Дії", пише УНН.
Цифровізуємо судову систему. (...) Зараз трансформуємо єдину інформаційну систему. Вона вже пройшла IT-аудит, тепер перевіряємо функціональність. Після закінчення сформуємо оновлену концепцію електронного суду. Паралельно працюємо над електронним виконавчим документом у "Дії" - це рішення суду, яке треба виконати примусово
Урядовець наголосив, що цифровізація суду - це частина Державної антикорупційної стратегії. "Частина сервісів буде в онлайні та в "Дії". Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час", - вказав він.
З його слів, користуватися електронним судом зможуть майже 7 мільйонів людей: громадяни, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, бізнес та працівники судів.
"Частина судових сервісів вже доступна онлайн: електронний кабінет, судові засідання онлайн, контакт-центр. Також послуги в "Дії": судові сповіщення, рішення та штрафи", - зауважив Федоров.
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