Освітній застосунок "Мрія" міститиме перевірені ШІ відео та рекомендації з використання штучного інтелекту - Федоров
Київ • УНН
Україна запускає освітній додаток під назвою "Мрія", який використовуватиме штучний інтелект для перевірки відео на наявність неприйнятного контенту та навчатиме дітей, як отримати користь від штучного інтелекту.
В Україні впроваджують штучний інтелект у сферу освіти. У додатку "Мрія" буде бібліотека відео, які ШІ переглядатиме на предмет неприйнятного контенту, та навчатимуть дітей ефективному використанню штучного інтелекту, повідомив у віторок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Впроваджуємо штучний інтелект у сферу освіти. Скоро в Україні буде "Мрія", яка кардинально змінить підхід до освіти. У застосунку буде бібліотека відеоматеріалів, якість яких допоможе валідувати штучний інтелект: він перегляне відео щодо, наприклад, некоректних жартів та забороненого контенту
Також, з його слів, дітям у школі та в "Мрії" розповідатимуть, як його використовувати, щоб бути більш ефективним, які можливості це створює.
Незабаром в Україні запустять освітній застосунок “Мрія” - Мінцифри28.11.23, 17:44 • 24458 переглядiв