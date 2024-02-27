Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров
Киев • УНН
Украина запускает образовательное приложение под названием "Мрія", которое будет использовать искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и учить детей, как получить пользу от искусственного интеллекта.
В Украине внедряют искусственный интеллект в сферу образования. В приложении "Мрія" будет библиотека видео, которые ИИ будет просматривать на предмет неприемлемого контента, и будут обучать детей эффективному использованию искусственного интеллекта, сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Внедряем искусственный интеллект в сферу образования. Скоро в Украине будет "Мрія", которая кардинально изменит подход к образованию. В приложении будет библиотека видеоматериалов, качество которых поможет валидировать искусственный интеллект: он просмотрит видео на предмет, например, некорректных шуток и запрещенного контента
Также, по его словам, детям в школе и в "Мрія" будут рассказывать, как его использовать, чтобы быть более эффективным, какие возможности это создает.
Вскоре в Украине запустят образовательное приложение "Мрия" - Минцифры28 ноября 2023, 15:44 • 23436 просмотров
Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров
Украина запускает образовательное приложение под названием "Мрія", которое будет использовать искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и учить детей, как получить пользу от искусственного интеллекта.
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.
Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год
Латвия продлевает ограничения на въезд для граждан россии еще на один год из-за продолжающейся военной агрессии рф в Украине, что представляет угрозу для внутренней безопасности Латвии.
Глава МИД Польши призвал возобновить ограничения ЕС на импорт украинского продовольствия
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский Союз должен возобновить торговые ограничения на импорт украинских продуктов питания, чтобы спасти польских фермеров.
Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление
Украинское правительство приняло постановление о развитии электронной идентификации, чтобы позволить украинцам пользоваться электронными документами в ЕС и заложить основу для будущего европейского цифрового кошелька.
На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра - Евлаш
Противник активно пытается продвинуться к Часов Яру на Бахмутском направлении, используя резервы, такие как подразделения "Штурм Z", "Штурм V" и "Ахмат", но получает отпор украинских сил и теряет более 60% техники.
"Чтобы никто не сомневался": командующий ВС ВСУ показал фото горящей российской "сушки"
Командующий Воздушных сил ВС Украины показал фото горящей российской "сушки".
Враг продолжает давить на позиции ВСУ, используя резервы, авиацию и всю имеющуюся линейку вооружения - Евлаш
Противник продолжает оказывать мощное давление на украинские позиции на востоке Украины, используя резервы, авиацию, артиллерию, беспилотники и даже маскировку. Несмотря на это за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 275 российских военных, уничтожили 73 единицы военной техники и 59 беспилотников.
Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине
Макрон попросил французское правительство провести дебаты и голосование в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, подписанному с Украиной 16 февраля, чтобы гарантировать долгосрочную военную и гражданскую поддержку.
ВСУ отошли от небольших сел Степное и Северное под Авдеевкой - представитель ОСУВ "Таврия"
Украинские войска отошли от двух небольших сел вблизи Авдеевки, сообщил Дмитрий Лиховий.