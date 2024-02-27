Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров

В Украине внедряют искусственный интеллект в сферу образования. В приложении "Мрія" будет библиотека видео, которые ИИ будет просматривать на предмет неприемлемого контента, и будут обучать детей эффективному использованию искусственного интеллекта, сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Внедряем искусственный интеллект в сферу образования. Скоро в Украине будет "Мрія", которая кардинально изменит подход к образованию. В приложении будет библиотека видеоматериалов, качество которых поможет валидировать искусственный интеллект: он просмотрит видео на предмет, например, некорректных шуток и запрещенного контента - написал Федоров в Telegram.

Также, по его словам, детям в школе и в "Мрія" будут рассказывать, как его использовать, чтобы быть более эффективным, какие возможности это создает.

Вскоре в Украине запустят образовательное приложение "Мрия" - Минцифры