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Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров

Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 14:46  •  8684 просмотра

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Украина запускает образовательное приложение под названием "Мрія", которое будет использовать искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и учить детей, как получить пользу от искусственного интеллекта.

В Украине внедряют искусственный интеллект в сферу образования. В приложении "Мрія" будет библиотека видео, которые ИИ будет просматривать на предмет неприемлемого контента, и будут обучать детей эффективному использованию искусственного интеллекта, сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Внедряем искусственный интеллект в сферу образования. Скоро в Украине будет "Мрія", которая кардинально изменит подход к образованию. В приложении будет библиотека видеоматериалов, качество которых поможет валидировать искусственный интеллект: он просмотрит видео на предмет, например, некорректных шуток и запрещенного контента

- написал Федоров в Telegram.

Также, по его словам, детям в школе и в "Мрія" будут рассказывать, как его использовать, чтобы быть более эффективным, какие возможности это создает.

Вскоре в Украине запустят образовательное приложение "Мрия" - Минцифры28 ноября 2023, 15:44 • 23436 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
antonov-an-225-mriyaАнтонов Ан-225 Мрия
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
Освітній застосунок "Мрія" міститиме перевірені ШІ відео та рекомендації з використання штучного інтелекту - Федоров
Educational app "Mriya" will contain AI-reviewed videos and recommendations on the use of artificial intelligence - Fedorov
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Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров

Украина запускает образовательное приложение под названием "Мрія", которое будет использовать искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и учить детей, как получить пользу от искусственного интеллекта.

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