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Вскоре в Украине запустят образовательное приложение "Мрия" - Минцифры

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 15:44  •  1774 просмотра

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Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров объявил, что в скором времени в Украине запустят приложение "Мрия", направленное на обеспечение общего доступа к образованию.

В Украине  разработают образовательное приложение "Мрия", которое должно обеспечить равный доступ к знаниям каждому украинцу. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали 

Вскоре запустим "Мрію" - революционный продукт, который поможет трансформировать украинское образование. Благодаря приложению миллионы украинцев смогут учиться, развиваться и становиться лучше каждый день.

- говорится в заметке.

Федоров заверил. что благодаря этому приложению каждый получит равный доступ к знаниям из любого уголка мира и в удобное время.

Дополнение 

Кроме того, уже сейчас можно присоединиться к опросу об ожиданиях, пожеланиях и рекомендациях по приложению "Мрия" по ссылке. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с учениками и педагогами 1 сентября представил новое образовательное цифровое приложение "Мрия", которым смогут пользоваться ученики, учителя и родители в Украине и за рубежом,

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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