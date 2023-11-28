Вскоре в Украине запустят образовательное приложение "Мрия" - Минцифры
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров объявил, что в скором времени в Украине запустят приложение "Мрия", направленное на обеспечение общего доступа к образованию.
В Украине разработают образовательное приложение "Мрия", которое должно обеспечить равный доступ к знаниям каждому украинцу. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Вскоре запустим "Мрію" - революционный продукт, который поможет трансформировать украинское образование. Благодаря приложению миллионы украинцев смогут учиться, развиваться и становиться лучше каждый день.
Федоров заверил. что благодаря этому приложению каждый получит равный доступ к знаниям из любого уголка мира и в удобное время.
Дополнение
Кроме того, уже сейчас можно присоединиться к опросу об ожиданиях, пожеланиях и рекомендациях по приложению "Мрия" по ссылке.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с учениками и педагогами 1 сентября представил новое образовательное цифровое приложение "Мрия", которым смогут пользоваться ученики, учителя и родители в Украине и за рубежом,
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Вскоре в Украине запустят образовательное приложение "Мрия" - Минцифры
Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров объявил, что в скором времени в Украине запустят приложение "Мрия", направленное на обеспечение общего доступа к образованию.
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