Вскоре в Украине запустят образовательное приложение "Мрия" - Минцифры

В Украине разработают образовательное приложение "Мрия", которое должно обеспечить равный доступ к знаниям каждому украинцу. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Вскоре запустим "Мрію" - революционный продукт, который поможет трансформировать украинское образование. Благодаря приложению миллионы украинцев смогут учиться, развиваться и становиться лучше каждый день. - говорится в заметке.

Федоров заверил. что благодаря этому приложению каждый получит равный доступ к знаниям из любого уголка мира и в удобное время.

Дополнение

Кроме того, уже сейчас можно присоединиться к опросу об ожиданиях, пожеланиях и рекомендациях по приложению "Мрия" по ссылке.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с учениками и педагогами 1 сентября представил новое образовательное цифровое приложение "Мрия", которым смогут пользоваться ученики, учителя и родители в Украине и за рубежом,

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