Зеленський презентував новий освітній застосунок “Мрія”

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“Українська освітня «Мрія». Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як «Дія». Українські учні та учениці, батьки, вчителі – кожен зможе скористатися функціями «Мрії». Сьогодні зробив першу презентацію проекту”, - заявив президент.

За його словами, користуватися застосунком зможуть українські школи, вчителі та діти, які навчаються зараз за кордоном.

“Саме таких новин заслуговує 1 Вересня – новин про те, що в українців буде більше можливостей, більше захисту, більше нормального освіченого життя”, - зазначив голова Держави.

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