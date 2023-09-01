Зеленський презентував новий освітній застосунок “Мрія”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з учнями та педагогами 1 вересня презентував новий освітній цифровий застосунок «Мрія», яким зможуть користуватися учні, вчителі та батьки в Україні та за кордоном, повідомляє УНН.
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“Українська освітня «Мрія». Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як «Дія». Українські учні та учениці, батьки, вчителі – кожен зможе скористатися функціями «Мрії». Сьогодні зробив першу презентацію проекту”, - заявив президент.
За його словами, користуватися застосунком зможуть українські школи, вчителі та діти, які навчаються зараз за кордоном.
“Саме таких новин заслуговує 1 Вересня – новин про те, що в українців буде більше можливостей, більше захисту, більше нормального освіченого життя”, - зазначив голова Держави.
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