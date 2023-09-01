Зеленский презентовал новое образовательное приложение "Мрия"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с учениками и педагогами 1 сентября представил новое образовательное цифровое приложение «Мрия», которым смогут пользоваться ученики, учителя и родители в Украине и за рубежом, сообщает УНН.
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“Украинская образовательная «Мечта». Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как «Дія». Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями «Мрії». Сегодня сделал первую презентацию проекта”, - заявил президент.
По его словам, пользоваться приложением смогут украинские школы, учителя и дети, которые учатся сейчас за рубежом.
“Именно таких новостей заслуживает 1 сентября – новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни”, - отметил глава Государства.
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