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Зеленский презентовал новое образовательное приложение "Мрия"

Зеленский презентовал новое образовательное приложение "Мрия"

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с учениками и педагогами 1 сентября представил новое образовательное цифровое приложение «Мрия», которым смогут пользоваться ученики, учителя и родители в Украине и за рубежом, сообщает УНН.

Цитата

“Украинская образовательная «Мечта». Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как «Дія». Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями «Мрії». Сегодня сделал первую презентацию проекта”, - заявил президент.

По его словам, пользоваться приложением смогут украинские школы, учителя и дети, которые учатся сейчас за рубежом.

“Именно таких новостей заслуживает 1 сентября – новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни”, - отметил глава Государства.

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